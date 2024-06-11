ジュニアの8人組「B＆ZAI」本郄克樹（27）が26日、早大大学院創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程を修了し、博士号を取得した。STARTO ENTERTAINMENTのタレントによる博士号取得は初めて。名刺や署名に「Dr.」を冠することが可能となり「“ドクター”と好きなタイミングで呼んでいただけたらうれしい」とはにかんだ。

東京都新宿区のキャンパスで行われた学位授与式に出席。角帽をかぶり、マントをはためかせながら「博士号を取得することができました」と報道陣に報告。早大学院高から12年、早稲田系列に在籍。「しあ“わせだ”。本当にやって良かった」と笑顔で話した。

STARTO社ではHey！Say！JUMP伊野尾慧（35）とSnow Man阿部亮平（32）も院卒だが、博士課程修了は初。自身の研究を「“オペレーションズリサーチ”という、数学とかを使って世の中をより良くしていく分野。エンターテインメントの世界で改善できることはないか、というのが僕のテーマだった」と説明した。

大学入学から9年間という最短年数での博士号取得には「自分でも誇らしい」と胸を張る。1年半以上研究業績を上げられず、諦めかけたときもあったが「1年半ぐらい前から研究業績がポンポンと決まった。奇跡が起きた」と振り返った。

アイドルとしても年間100公演以上に出演。両立は「苦ではなかった」と言い、「休みをとにかく研究に費やす。友達はいなくなっていくけど、そこまで没頭するとなんとかできた。挫折しなかったのは、アイドルというもう一つの足があったから」と話した。

アイドル活動とも密接な研究分野。一つの区切りを迎えたが「皆が幸せになれる制度を後世に残せたら研究者として一人前の証、そこまでつなげたい。多くの人が幸せにエンタメを楽しんでもらえる環境づくりを自分の信念としたい」と力説。5月に日本武道館公演が控えており、デビューというもう一つの目標もある。二刀流の活躍はまだ続いていく。

◇本郄 克樹（もとだか・かつき）1998年（平10）12月6日生まれ、東京都出身の27歳。2011年8月入所。日本さかな検定1級、簿記3級。別の大学で「情報」の教職課程も履修し、全単位を取得。4月に個人申請を行うと、教員免許の発行も可能。

≪佐藤弘道は医学博士≫博士号を取得したり、博士課程を修了したタレントには、NHK「おかあさんといっしょ」の体操の「ひろみちおにいさん」こと佐藤弘道（57）がいる。2015年に弘前大学大学院医学研究科博士課程修了で医学博士を取得。親子体操について研究した。女優のいとうまい子（61）は2019年に早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程を修了。基礎老化学を研究している。魚類学者としても知られるタレントのさかなクン（50）は東京海洋大から「名誉博士」の称号が授与されている。