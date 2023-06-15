俳優の海宝直人（37）が26日、都内で主演ミュージカル「レベッカ」の製作発表会見に出席した。

本作は大金持ちの男性と結婚した「わたし」が亡くなった前妻の影におびえながらも真実を突き止めるロマンスサスペンス。08年の初演以来4度目の上演で、海宝は上流紳士マキシムを演じる。19年まで山口祐一郎が演じてきた大役を引き継ぐこととなり「先輩方が大事にしてきた作品に参加させて頂けるという光栄な思いと、キャストとして新しくこの作品を作っていこうという思いで溢れております」と目を輝かせた。

Wキャストでヒロインの「わたし」を演じるのは豊原江理佳と朝月希和。豊原は「歴史のある作品にやりがいのある役で参加させていただけることを光栄に思いながらも、とっても緊張しておりまして」と打ち明け、「キャストの皆さんと切磋琢磨して頑張りたい」と意気込み。朝月は7年ぶりの再演に触れ「再演を待ち望んでいる作品ファンが多くいると感じている。キャストの皆様と精一杯頑張って参りたい」と語った。

この日新ビジュアルもお披露目され、アンベールを行った海宝は「やったことがないのでドキドキしました」とうれしそうにしつつも「何かが起きそうな空気感がビシビシ伝わってくる素敵なビジュアル」と絶賛。演出の山田和也氏も登壇し、一新されたキャスト陣に「凄くワクワクする。楽しみです」と期待を寄せた。海宝や豊原、朝月のほか、明日海りお、霧矢大夢も出席した。東京公演は5月6日〜6月30日にシアタークリエで上演。大阪、愛知、福岡、東京でのツアー公演も予定している。