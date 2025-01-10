ジュニア「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」の本高克樹が２６日、早大大学院の創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程を修了し、博士（工学）の学位を取得した。所属事務所では初の快挙で、芸能界でも２７歳で博士号を持つタレントは異例となる。

本高の研究テーマは、「ライブ・エンターテインメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シミュレーション研究」。国際論文誌での論文掲載が決まったことが博士号取得につながった。

所属する「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」のタレントで博士号は初の快挙。院卒では、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧＝明治大学大学院理工学研究科＝、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・阿部亮平＝上智大学大学院理工学研究科修了＝がいる。

本高は、大学院での研究に行き詰まった際に、阿部にたびたび相談していたといい「『克樹の方が頭いいんだからできるよ』と自己肯定感を上げてくれた。阿部君にとって誇らしい後輩でありたいなという気持ちがあった」と激励が支えになっていたことに感謝。阿部にも博士号取得の報告をしたといい「阿部君のおかげもあってここに立てますと伝えたら『自分をねぎらってあげてね』と言葉をもらいました」と笑顔で明かした。

芸能界では、米スタンフォード大学で教育学博士号を取得したアグネス・チャン、弘前大大学院医学研究科で博士（医学）を取得したタレント・佐藤弘道らがいる。本高のように大学の学部入学からストレートで９年間、２７歳の若さで博士号を持つタレントは異例だ。

本高は、次なる目標を「Ｂ＆ＺＡＩを広く知ってもらい、国民的アイドルになりたい」と掲げながらも、「僕の研究分野は、世の中をよくするために数学を使うもので、それを今後エンタメ分野で役立てられたら。みんな幸せになれる制度を後世に残したい」と学術知を生かした活動にも意欲を見せた。