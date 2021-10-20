ジュニアの８人組グループ「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」の本高克樹が２６日、早大大学院の創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程を修了し、博士（工学）の学位を取得した。所属する「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」所属タレント初の博士号取得者となった。

角帽とアカデミックガウンに身を包んだ本高は、同事務所初の博士号を取得ことを報告。「高校も早稲田（の付属校）なので１２年通った。いいウイスキーくらい熟成している」と感慨深げな表情を見せた。

２１年に早大創造理工学部（経営システム工学科）を卒業後、大学院に進み２３年３月に修士課程を修了。「最低年数３年で取得するのは３〜４割ほど」と言われる博士号を、３年で得た秀才は「最短年数で取れたことは自分としても誇らしい。“ドクター克樹”になりました！」と喜んだ。

研究のテーマは、「ライブ・エンターテインメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シミュレーション研究」。論文が国際論文誌に掲載が決定したことが博士号につながった。「研究は本当に孤独な戦いでした。僕の分野は、世の中をよくするために数学を使うもの。それを今後エンタメ分野で役立てて、みんなが幸せになれる制度を後世に残したい」と熱弁する。

アイドル活動と博士課程の両立だけでなく、他大学で教職課程（情報）も取得したことを告白し「教育実習も終わっている。教育のすばらしさを伝える仕事もしたい」と意欲。最高学位を取得し大学を卒業した先の夢は“ジュニア卒業”だ。現在、バンド演奏を強みとするグループでキーボードを担当。５月には日本武道館公演も控えており「Ｂ＆ＺＡＩをたくさんの人に知ってもらって、国民的アイドルになりたい」とさらなる高みを目指す。（奥津 友希乃）