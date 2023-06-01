Snow Man向井康二、“進化系ウノ”新テレビCMに起用「これドッキリじゃないですよね？」 メンバーとのやりとり明かす
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、大人気カードゲーム「UNO（ウノ）」の最新商品「うそウノ」「ウノ ハンパねぇ！」を“進化系ウノ”と称したプロモーションに起用された。あわせて、新テレビCM「進化系ウノ うそウノ」篇、「進化系ウノ ウノハンパねぇ！」篇が27日、ウェブで公開された。
【写真】ニヤリ！ノリノリで進化系ウノを楽しむ向井康二
新テレビCMには、1月11日の「ウノの日」に合わせて、2025年に誕生したウノのキャラクター「ウノさん」も初登場。相手を欺く心理戦が楽しめる「うそウノ」と、カードを10枚ひかせるワイルドカードなど、情け無用のカードを大量投入した「ウノ ハンパねぇ！」と2種類の”進化系ウノ”をウノさんと表現する。
ウノさんが、「ウーノ！ウーノ！」というリズムに合わせ、「うそウノでうそをつくときの顔」や「ウノ ハンパねぇ！でドロー10をくらった顔」など、「ウノ顔チャレンジ」を向井にリクエスト。お題に対して、向井が「トレス・ドス・ウノ！（3・２・１）」の合図でテンポよく無茶ぶりに応える。「うそを指摘するときの顔」では、「うそウノー！」とうそを見破った優越感がにじむ表情も披露。
向井は大のウノ好きとして知られ、「ウノ フリップ」を実の兄とテレビ電話越しにプレイしようとするほどのウノ愛好家。世界大手の玩具メーカー・マテルの日本法人マテル・インターナショナルは「現場でも自然と場を明るくするムードメーカーで、その元気でポジティブなキャラクターは、まさに誰とでも盛り上がれる“ウノらしさ”そのものです。誰もが知っているゲームでありつつも、進化し続けるウノの楽しさや、場を高揚させてハッピーな空間を作る存在としてぴったりだと思い、この度の起用に至りました」とコメント。“進化系ウノ”では、向井とともにさまざまな発表を行っていくとしている。
撮影現場では、ウノさんとハグを交わしたり、ウノさんに「一緒に聞くよ」と言ってCMの説明を真面目に受けたりと、向井の明るさのおかげで和気あいあいとした雰囲気で撮影が進んだ。「ウノ顔チャレンジ」では、繊細な表情の違いも難なくこなす向井。普段はしない表情を何パターンも撮影し、「表情筋をいっぱい使いました」と打ち明けた。撮影の合間には、スタッフと「ウノ ハンパねぇ！」で遊びながら、進化系ウノの楽しさを体験。向井が負けてしまうと「もう一回やろう！」と、負けず嫌いな一面ものぞかせた。
CMが決まったときの感想を聞かれると、「メンバーから、『ウノのCM？ドッキリだよ、それ』と言われて。僕はうれしかったんですけど、これドッキリじゃないですよね？（笑）」と、冗談を交えながらCM出演への喜びを表した。また、日頃からウノが大好きという向井は、「『ウノ フリップ』にハマっていた時期があって、オールでやったりするくらい好きです。誰かと一緒にやりたかったので、おにい（実のお兄さん）にも『ウノ フリップ』を買ってもらって、テレビ電話越しでやってみたくらいハマっていました（笑）」と、ウノ愛を語った。
「うそウノ」が得意そうなメンバーを聞くと、「ラウールだと思いますね」と答えた向井。「ラウールは、うそのことを本当のように喋るんですよ。それに僕は日頃から騙されています（笑）」と、普段のメンバー同士のほほ笑ましいやりとりも披露した。
また、最近ハンパねぇと思ったエピソードについては、メンバーの岩本照の真似をすることが最近のマイブームだという向井は、岩本の真似をしてランニングをしていたときのエピソードを公開。「走っていたら、たまたま野生のてるにぃ（岩本）と会っちゃってね。僕は4キロくらい走って終わろうかなと思っていたところで、てるにぃに『何キロくらい走ったの？』って聞いたら『15キロ』って。ハンパねぇ！と思いました」と明かした。
今後さらに進化していきたいことについては、「ビジュアルもそうだし、歌もそうだし、ダンスも、コミュニケーション能力と、演技力と、キリがないですよね。Snow Manの中にいると、スキルが高いメンバーが多いので、いつも刺激をもらっています。一つ選ぶとすると賢さかな」と、普段の明るく楽しい雰囲気とは異なる、真面目で意欲的な一面も見せた。
なお、CMのテレビ放映は4月下旬からの予定。
【写真】ニヤリ！ノリノリで進化系ウノを楽しむ向井康二
新テレビCMには、1月11日の「ウノの日」に合わせて、2025年に誕生したウノのキャラクター「ウノさん」も初登場。相手を欺く心理戦が楽しめる「うそウノ」と、カードを10枚ひかせるワイルドカードなど、情け無用のカードを大量投入した「ウノ ハンパねぇ！」と2種類の”進化系ウノ”をウノさんと表現する。
向井は大のウノ好きとして知られ、「ウノ フリップ」を実の兄とテレビ電話越しにプレイしようとするほどのウノ愛好家。世界大手の玩具メーカー・マテルの日本法人マテル・インターナショナルは「現場でも自然と場を明るくするムードメーカーで、その元気でポジティブなキャラクターは、まさに誰とでも盛り上がれる“ウノらしさ”そのものです。誰もが知っているゲームでありつつも、進化し続けるウノの楽しさや、場を高揚させてハッピーな空間を作る存在としてぴったりだと思い、この度の起用に至りました」とコメント。“進化系ウノ”では、向井とともにさまざまな発表を行っていくとしている。
撮影現場では、ウノさんとハグを交わしたり、ウノさんに「一緒に聞くよ」と言ってCMの説明を真面目に受けたりと、向井の明るさのおかげで和気あいあいとした雰囲気で撮影が進んだ。「ウノ顔チャレンジ」では、繊細な表情の違いも難なくこなす向井。普段はしない表情を何パターンも撮影し、「表情筋をいっぱい使いました」と打ち明けた。撮影の合間には、スタッフと「ウノ ハンパねぇ！」で遊びながら、進化系ウノの楽しさを体験。向井が負けてしまうと「もう一回やろう！」と、負けず嫌いな一面ものぞかせた。
CMが決まったときの感想を聞かれると、「メンバーから、『ウノのCM？ドッキリだよ、それ』と言われて。僕はうれしかったんですけど、これドッキリじゃないですよね？（笑）」と、冗談を交えながらCM出演への喜びを表した。また、日頃からウノが大好きという向井は、「『ウノ フリップ』にハマっていた時期があって、オールでやったりするくらい好きです。誰かと一緒にやりたかったので、おにい（実のお兄さん）にも『ウノ フリップ』を買ってもらって、テレビ電話越しでやってみたくらいハマっていました（笑）」と、ウノ愛を語った。
「うそウノ」が得意そうなメンバーを聞くと、「ラウールだと思いますね」と答えた向井。「ラウールは、うそのことを本当のように喋るんですよ。それに僕は日頃から騙されています（笑）」と、普段のメンバー同士のほほ笑ましいやりとりも披露した。
また、最近ハンパねぇと思ったエピソードについては、メンバーの岩本照の真似をすることが最近のマイブームだという向井は、岩本の真似をしてランニングをしていたときのエピソードを公開。「走っていたら、たまたま野生のてるにぃ（岩本）と会っちゃってね。僕は4キロくらい走って終わろうかなと思っていたところで、てるにぃに『何キロくらい走ったの？』って聞いたら『15キロ』って。ハンパねぇ！と思いました」と明かした。
今後さらに進化していきたいことについては、「ビジュアルもそうだし、歌もそうだし、ダンスも、コミュニケーション能力と、演技力と、キリがないですよね。Snow Manの中にいると、スキルが高いメンバーが多いので、いつも刺激をもらっています。一つ選ぶとすると賢さかな」と、普段の明るく楽しい雰囲気とは異なる、真面目で意欲的な一面も見せた。
なお、CMのテレビ放映は4月下旬からの予定。