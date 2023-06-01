早大博士号取得のB&ZAI本高克樹、Snow Man阿部亮平からの言葉が力に メンバーから祝福＆“ドクター”呼びも
8人組グループ・B&ZAIの本高克樹（27／※高＝はしごだか）が26日、早稲田大学大学院学位授与式に出席。早稲田大学大学院 創造理工学研究科 経営システム工学専攻 博士後期課程を修了し、STARTO社所属アーティスト初となる博士（工学）の学位を取得した。
【写真】大隈講堂をバックに…12年分の学位記を見せるB&ZAI・本高克樹
授与式後に行われた囲み取材では、アカデミックガウンに身を包み、学帽をかぶった本高が「改めまして、私、STARTO ENTERTAINMENTのアイドルとしては初めての博士号を取得したことを報告します」と伝え、学位記を披露。「個人での孤独な戦いだったのですが、いろいろな方から祝福していただいて、いろいろな方々に支えていただけたなと感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
研究業績を上げられない日々が続くなど、挫折もあったそう。そんな中、大学院修士課程を修了している事務所の先輩・Snow Manの阿部亮平に相談することもあったといい、本高は「阿部くんの後輩として、誇ってもらえるようになりたいという気持ちもありました。阿部くんは基本的に『こうした方が良い』という提示をしない方なのですが、ふわっと道筋を示してくださるんです。阿部くんを本当に尊敬していますし、素晴らしいと思っているのですが、その阿部くんから『克樹の方が、頭が良いんだからできるよ』という素晴らしい言葉を言ってくださって、自己肯定感も上がり、頑張ろうと思えました」と語った。
博士課程の修了は、阿部にも伝えた。「阿部くんのおかげだと話したところ、『アイドルとして博士号も取るというのは、自分で決めたことだから、自分をねぎらってあげて』と言われました。あと、『早くデビューして、お寿司連れてって』と言われました」と、温かさがあふれるエピソードを明かした。
また、博士課程に進むことを伝えた際には「ポカーンって感じだった」というメンバーについても「僕がいよいよ博士号を取れるとなった時、世の中のいろいろな業績を残している人たちを調べて、その人たちが博士号を持っているか、持ってないかで『持ってないから、かっちゃん（本高）の方がすごいね？』という変な煽り方を始めました。そういうことではないですが、メンバーに博士号を持っている人がいるということをすごく喜んでくれています」とにっこり。授与式の様子は、事務所のスタッフがメンバーにも写真で伝えていたそうで、「この後も実は、メンバーと会うんじゃないかという話もあって、ワクワクしています」と声を弾ませた。
また、博士課程を修了すると、公式的に“ドクター（Dr.）”を名乗ることが可能になるが、“ドクター呼び”については「（鈴木）悠仁から『かっちゃんは、ドクターになるんだよね』って言われていて。おそらく今後は、メンバーにも“ドクター”と呼ばれることも増えるかと思いますので、お好きなタイミングで呼んでいただけたらうれしいです」と照れ笑いを浮かべていた。
本高は、学部から9年間にわたって研究を続け、最短年数で博士号を取得。博士課程では「ライブ・エンターテインメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シミュレーション研究」をテーマに研究を行ってきた。研究とジュニアの活動を両立し、最短年数ストレートでの博士号取得となる。
また、博士課程と同時期に他大学（ダブルスクール）にて教職課程（情報）も履修し、教育実習を含むすべての単位を取得。個人申請を4月に行うことで教員免許の発行も可能となる。
今後については「まずは、B&ZAIを知っていただいて、国民的に愛されるアイドルになることが一番にかなえたいこと」と宣言。ファンに向けて「皆さんの応援のおかげで博士号を取得することができました。今まで頑張ってきたことが、皆さんの幸せにつながるように頑張っていきます」と誓った。
【写真】大隈講堂をバックに…12年分の学位記を見せるB&ZAI・本高克樹
授与式後に行われた囲み取材では、アカデミックガウンに身を包み、学帽をかぶった本高が「改めまして、私、STARTO ENTERTAINMENTのアイドルとしては初めての博士号を取得したことを報告します」と伝え、学位記を披露。「個人での孤独な戦いだったのですが、いろいろな方から祝福していただいて、いろいろな方々に支えていただけたなと感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
博士課程の修了は、阿部にも伝えた。「阿部くんのおかげだと話したところ、『アイドルとして博士号も取るというのは、自分で決めたことだから、自分をねぎらってあげて』と言われました。あと、『早くデビューして、お寿司連れてって』と言われました」と、温かさがあふれるエピソードを明かした。
また、博士課程に進むことを伝えた際には「ポカーンって感じだった」というメンバーについても「僕がいよいよ博士号を取れるとなった時、世の中のいろいろな業績を残している人たちを調べて、その人たちが博士号を持っているか、持ってないかで『持ってないから、かっちゃん（本高）の方がすごいね？』という変な煽り方を始めました。そういうことではないですが、メンバーに博士号を持っている人がいるということをすごく喜んでくれています」とにっこり。授与式の様子は、事務所のスタッフがメンバーにも写真で伝えていたそうで、「この後も実は、メンバーと会うんじゃないかという話もあって、ワクワクしています」と声を弾ませた。
また、博士課程を修了すると、公式的に“ドクター（Dr.）”を名乗ることが可能になるが、“ドクター呼び”については「（鈴木）悠仁から『かっちゃんは、ドクターになるんだよね』って言われていて。おそらく今後は、メンバーにも“ドクター”と呼ばれることも増えるかと思いますので、お好きなタイミングで呼んでいただけたらうれしいです」と照れ笑いを浮かべていた。
本高は、学部から9年間にわたって研究を続け、最短年数で博士号を取得。博士課程では「ライブ・エンターテインメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シミュレーション研究」をテーマに研究を行ってきた。研究とジュニアの活動を両立し、最短年数ストレートでの博士号取得となる。
また、博士課程と同時期に他大学（ダブルスクール）にて教職課程（情報）も履修し、教育実習を含むすべての単位を取得。個人申請を4月に行うことで教員免許の発行も可能となる。
今後については「まずは、B&ZAIを知っていただいて、国民的に愛されるアイドルになることが一番にかなえたいこと」と宣言。ファンに向けて「皆さんの応援のおかげで博士号を取得することができました。今まで頑張ってきたことが、皆さんの幸せにつながるように頑張っていきます」と誓った。