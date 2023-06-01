早大博士号取得のB&ZAI本高克樹、Snow Man阿部亮平からの言葉が力に メンバーから祝福＆“ドクター”呼びも

早大博士号取得のB&ZAI本高克樹、Snow Man阿部亮平からの言葉が力に メンバーから祝福＆“ドクター”呼びも