B&ZAI本高克樹、早大博士課程ストレート修了 STARTO社から初の“博士アイドル”誕生「感謝の気持ちでいっぱい」
8人組グループ・B&ZAIの本高克樹（27／※高＝はしごだか）が26日、早稲田大学大学院学位授与式に出席。早稲田大学大学院 創造理工学研究科 経営システム工学専攻 博士後期課程を修了し、STARTO社所属アーティスト初となる博士（工学）の学位を取得した。
【写真】大隈講堂をバックに…12年分の学位記を見せるB&ZAI・本高克樹
授与式後に行われた囲み取材では、アカデミックガウンに身を包み、学帽をかぶった本高が「改めまして、私、STARTO ENTERTAINMENTのアイドルとしては初めての博士号を取得したことを報告します」と伝え、学位記を披露。「個人での孤独な戦いだったのですが、いろいろな方から祝福していただいて、いろいろな方々に支えていただけたなと感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
本高は、学部から9年間にわたって研究を続け、最短年数で博士号を取得。博士課程では「ライブ・エンターテインメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シミュレーション研究」をテーマに研究を行ってきた。本高は「僕の分野は、世の中をより良くするために数学を使ってこうという分野です。エンターテインメントの世界でも改善できることはないかなというのがテーマ」と解説。研究とジュニアの活動を両立し、最短年数ストレートでの博士号取得となる。
しかし、1年半以上どこの論文誌にも通らず、研究業績を上げられない日々が続き、2024年秋ごろは博士号取得を諦めるべきか教授に相談するほどの挫折もあったそう。しかし昨年、自身の研究分野であるオペレーションズ・リサーチを扱った主演舞台『シークレットライフ-Secret Life of Humans-』のタイミングで国際論文誌への掲載が決定。舞台初日の前日に掲載が決まったそうで、「運命を感じました」と振り返った。
また、博士課程と同時期に他大学（ダブルスクール）にて教職課程（情報）も履修し、教育実習を含むすべての単位を取得。個人申請を4月に行うことで教員免許の発行も可能となる。
今後については、博士課程や教職課程にまつわることをしたい思いにも触れつつ、「まずは、B&ZAIを知っていただいて、国民的に愛されるアイドルになることが一番にかなえたいこと」と宣言。ファンに向けて「皆さんの応援のおかげで博士号を取得することができました。今まで頑張ってきたことが、皆さんの幸せにつながるように頑張っていきます」と約束した。
【写真】大隈講堂をバックに…12年分の学位記を見せるB&ZAI・本高克樹
授与式後に行われた囲み取材では、アカデミックガウンに身を包み、学帽をかぶった本高が「改めまして、私、STARTO ENTERTAINMENTのアイドルとしては初めての博士号を取得したことを報告します」と伝え、学位記を披露。「個人での孤独な戦いだったのですが、いろいろな方から祝福していただいて、いろいろな方々に支えていただけたなと感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
しかし、1年半以上どこの論文誌にも通らず、研究業績を上げられない日々が続き、2024年秋ごろは博士号取得を諦めるべきか教授に相談するほどの挫折もあったそう。しかし昨年、自身の研究分野であるオペレーションズ・リサーチを扱った主演舞台『シークレットライフ-Secret Life of Humans-』のタイミングで国際論文誌への掲載が決定。舞台初日の前日に掲載が決まったそうで、「運命を感じました」と振り返った。
また、博士課程と同時期に他大学（ダブルスクール）にて教職課程（情報）も履修し、教育実習を含むすべての単位を取得。個人申請を4月に行うことで教員免許の発行も可能となる。
今後については、博士課程や教職課程にまつわることをしたい思いにも触れつつ、「まずは、B&ZAIを知っていただいて、国民的に愛されるアイドルになることが一番にかなえたいこと」と宣言。ファンに向けて「皆さんの応援のおかげで博士号を取得することができました。今まで頑張ってきたことが、皆さんの幸せにつながるように頑張っていきます」と約束した。