◇インターリーグ ブルワーズーホワイトソックス（2026年3月26日 ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）に行われるブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場する。

オープン戦では9試合に出場し、29打数8安打、打率.276、1本塁打、3打点の成績だった。ブルワーズの先発は23歳のミジオロウスキーで160キロ超の速球を誇る剛腕との対戦となる。

村上がこの日は6番に入ったことに関し、ベナブル監督は「彼の打順は今後もいろいろ動くことになるだろうし、昨日も彼には4番から7番のどこに入ってもおかしくないと伝えた」と述べた上で、「今日に関して言えば、2番のコルソン（モンゴメリー）と彼（村上）の間の4番にベニー（ベニンテンディ）を挟んで分けることで、戦略的なメリットがある。ベニーには代打を送る可能性があるけど、コルソンやムーニー（村上）には基本的に代打は出さないつもり。相手が左投手を当てにくくするためにコルソンとムーニーの間に間隔を作りたかった、というのが理由だ」と説明した。

試合前、村上はフィールドで守備練習、打撃練習をこなし、最後にまだ馴染みのない敵地のフィールドをベースランニング。全メニューを終えると、スタンドから動きを見守った日本人ファンに手を振ってクラブハウスに一旦引き上げた。（ミルウォーキー・杉浦大介通信員）