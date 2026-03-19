三笘薫＆伊東純也は２シャドー起用か 南野拓実＆久保建英が不在のスコットランド、イングランド戦でテスト
【ダンバートン（英国）２６日＝金川誉】
日本代表は２６日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、３日目のトレーニングを行った。この日は報道陣に公開された練習で、各ポジションに分かれたサイドからのクロスに合わせるシュート練習を実施。森保一監督のイメージするポジション起用の大枠が見えてきた。
まず最も注目が集まるのは、レギュラー候補だった南野拓実、久保建英が負傷で招集外の２シャドーだ。この日はこれまで左右ＷＢでの起用が多かった三笘薫、伊東純也が、左右のシャドーで起用された。伊東は「名波さん（コーチ）からは、シャドーでもウィングバックでも両方でプレーできるように準備して欲しい、と言われている」と明かしていた。伊東は昨年１０月に勝利したブラジル戦でも途中出場からシャドーでプレーしており、大きな問題はなさそうだ。
また１トップでもプレー可能なＦＷ町野修斗、初招集のＦＷ塩貝健人もシャドーで試された。一方でＭＦ堂安律、中村敬斗のふたりは、報道陣への公開中はウィングバックでプレー。シャドーへの対応も可能な選手たちも多いだけに、森保監督の人選に注目だ。
【１トップ】
上田、小川、後藤
【右シャドー】伊東、鈴木唯、塩貝
【左シャドー】三笘、町野、佐野航
【右ＷＢ】堂安、橋岡、菅原
【左ＷＢ】中村、前田、鈴木淳
【ボランチ】鎌田、佐野海、田中、藤田