ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３５４ドル安 ナスダックも１．６％の大幅安
NY株式26日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 46074.73（-354.76 -0.76%）
ナスダック 21577.34（-352.49 -1.61%）
CME日経平均先物 52625（大証終比：-595 -1.13%）
欧州株式26日GMT17:15
英FT100 9972.17（-134.67 -1.33%）
独DAX 22612.97（-344.11 -1.50%）
仏CAC40 7769.31（-77.24 -0.98%）
米国債利回り
2年債 3.957（+0.072）
10年債 4.402（+0.070）
30年債 4.945（+0.044）
期待インフレ率 2.355（+0.043）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.074（+0.116）
英 国 4.974（+0.135）
カナダ 3.556（+0.070）
豪 州 5.011（+0.055）
日 本 2.273（+0.021）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.01（+4.69 +5.19%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4423.10（-162.40 -3.54%）
ビットコイン（ドル）
68889.38（-2093.41 -2.95%）
（円建・参考値）
1099万8190円（-334213 -2.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46074.73（-354.76 -0.76%）
ナスダック 21577.34（-352.49 -1.61%）
CME日経平均先物 52625（大証終比：-595 -1.13%）
欧州株式26日GMT17:15
英FT100 9972.17（-134.67 -1.33%）
独DAX 22612.97（-344.11 -1.50%）
仏CAC40 7769.31（-77.24 -0.98%）
米国債利回り
2年債 3.957（+0.072）
10年債 4.402（+0.070）
30年債 4.945（+0.044）
期待インフレ率 2.355（+0.043）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.074（+0.116）
英 国 4.974（+0.135）
カナダ 3.556（+0.070）
豪 州 5.011（+0.055）
日 本 2.273（+0.021）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.01（+4.69 +5.19%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4423.10（-162.40 -3.54%）
ビットコイン（ドル）
68889.38（-2093.41 -2.95%）
（円建・参考値）
1099万8190円（-334213 -2.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ