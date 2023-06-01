NY株式26日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均　　　46074.73（-354.76　-0.76%）
ナスダック　　　21577.34（-352.49　-1.61%）
CME日経平均先物　52625（大証終比：-595　-1.13%）

欧州株式26日GMT17:15
英FT100　 9972.17（-134.67　-1.33%）
独DAX　 22612.97（-344.11　-1.50%）
仏CAC40　 7769.31（-77.24　-0.98%）

米国債利回り
2年債　 　3.957（+0.072）
10年債　 　4.402（+0.070）
30年債　 　4.945（+0.044）
期待インフレ率　 　2.355（+0.043）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.074（+0.116）
英　国　　4.974（+0.135）
カナダ　　3.556（+0.070）
豪　州　　5.011（+0.055）
日　本　　2.273（+0.021）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.01（+4.69　+5.19%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4423.10（-162.40　-3.54%）

ビットコイン（ドル）
68889.38（-2093.41　-2.95%）
（円建・参考値）
1099万8190円（-334213　-2.95%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ