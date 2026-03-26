ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ドジャースタジアムでメジャー９年目の開幕を迎える。同じナ・リーグ西地区のダイヤモンドバックスを相手に「１番・指名打者」で出場する見通し。３１日（同４月１日）のガーディアンズ戦の登板も決まっており、３年ぶりの「二刀流」開幕を実現させる。

どよめきと歓声が渦巻くフィールド。あの興奮がまた帰ってくる。メジャー９年目。目標に掲げるのは３年連続のワールドチャンピオンだ。大谷が指定席の「１番」で攻撃の先陣を切る。

本拠地開幕。迎え撃つ相手は同地区のライバルだ。２０００年にヤクルトでプレーした経験を持つロブロ監督は、ドジャースのロバーツ監督と並びナ・リーグ最長の１０年目。昨季は４位に沈んだが、２３年はリーグ優勝を達成し、ワールドシリーズに進出している強豪だ。

大谷が対峙（たいじ）する右腕のギャレンは２３年に１７勝、防御率３・４７をマークするなど、昨季まで４年連続２桁勝利の実力者。直球を軸にナックルカーブとチェンジアップを織り交ぜ、打者を翻ろうする。大谷との過去の対戦成績は打率・２５０（１２打数３安打）、６三振と相性は決して良くはないが、打者に専念したＷＢＣでは打率・４６２、３本塁打、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）１・８４２を記録。すでに戦闘態勢は整っている。

３１日のガーディアンズ戦では先発のマウンドに立つ予定の大谷。３年ぶりで、ドジャース移籍後は初となる開幕二刀流。観客の度肝を抜く豪快アーチでメジャー９年目の船出を飾るつもりだ。