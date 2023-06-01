　27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比620円安の5万2600円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては1003.65円安。出来高は1万381枚となっている。

　TOPIX先物期近は3586ポイントと前日比30.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は56.8ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52600　　　　　-620　　　 10381
日経225mini 　　　　　　 52605　　　　　-630　　　214637
TOPIX先物 　　　　　　　　3586　　　　 -30.5　　　 17325
JPX日経400先物　　　　　 32520　　　　　-300　　　　 479
グロース指数先物　　　　　 686　　　　　　-4　　　　1600
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース