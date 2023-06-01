日経225先物：27日2時＝620円安、5万2600円
27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比620円安の5万2600円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては1003.65円安。出来高は1万381枚となっている。
TOPIX先物期近は3586ポイントと前日比30.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は56.8ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52600 -620 10381
日経225mini 52605 -630 214637
TOPIX先物 3586 -30.5 17325
JPX日経400先物 32520 -300 479
グロース指数先物 686 -4 1600
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3586ポイントと前日比30.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は56.8ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52600 -620 10381
日経225mini 52605 -630 214637
TOPIX先物 3586 -30.5 17325
JPX日経400先物 32520 -300 479
グロース指数先物 686 -4 1600
東証REIT指数先物 売買不成立
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