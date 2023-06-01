きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは上値の重い展開が続いているものの、下押す動きまでは見られず、１．３３ドル台で上下動している。２００日線と１００日線に上値を抑えられている状況に変化はなく、下向きの流れは続いている。一方、ポンド円は２１２円台に下落後、２１３円台に戻す展開。



エコノミストは、英インフレは今後数カ月で加速する見通しだが、英中銀が金利を引き上げるハードルは依然として高いと指摘している。２月のインフレは３．０％で、１月から変わらなかった。同エコノミストは、労働市場と経済全体の弱さがインフレの持続性を制限するはずだと述べている。



中東紛争が今後数週間で終結すれば、英中銀は下半期まで金利を据え置き、１１月に緩和サイクルを再開できる可能性があるという。しかし、エネルギー供給の混乱が続けば、第３四半期以降にインフレが急上昇するリスクは残っているとも指摘している。



GBP/USD 1.3344 GBP/JPY 213.07 EUR/GBP 0.8647



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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