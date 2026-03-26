ACLE西地区ラウンド16の日程が決定…町田・神戸の相手は中2日連戦に
アジアサッカー連盟(AFC)は26日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)西地区ラウンド16の日程を発表した。
中東情勢悪化の影響で延期開催が決まり、一発勝負のセントラル開催で行われることになった西地区ラウンド16。アルヒラル対アルサッドとアルアハリ・サウジ対アルドゥハイルは4月13日、トラクター対シャバブ・アルアハリとアルイテハド対アルワフダは同14日にそれぞれ行われることが決まった。
ACLEでは東地区からはFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が勝ち上がっており、準々決勝では神戸が16日にアルヒラル対アルサッドの勝者と戦い、町田が17日にアルイテハド対アルワフダの勝者と戦う。いずれも相手は中2日の連戦で日本勢との対戦を迎える形となる。
西地区ラウンド16、準々決勝以降はいずれの試合もサウジアラビア・ジッダで行われる。
中東情勢悪化の影響で延期開催が決まり、一発勝負のセントラル開催で行われることになった西地区ラウンド16。アルヒラル対アルサッドとアルアハリ・サウジ対アルドゥハイルは4月13日、トラクター対シャバブ・アルアハリとアルイテハド対アルワフダは同14日にそれぞれ行われることが決まった。
ACLEでは東地区からはFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が勝ち上がっており、準々決勝では神戸が16日にアルヒラル対アルサッドの勝者と戦い、町田が17日にアルイテハド対アルワフダの勝者と戦う。いずれも相手は中2日の連戦で日本勢との対戦を迎える形となる。
西地区ラウンド16、準々決勝以降はいずれの試合もサウジアラビア・ジッダで行われる。