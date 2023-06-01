フィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）のパフォーマンスに対し、自国メディアから称賛の声が上がっている。

ミラノ・コルティナ五輪はフリーでまさかの失速。メダルを逃す形となったが、世界選手権（２６日＝日本時間２７日、チェコ・プラハ）のショートプログラム（ＳＰ）では、冒頭の４回転フリップで４・７１点の加点を引き出すと、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）でも２・２９点のＧＯＥを獲得した。基礎点が１・１倍となる後半には４回転ルッツ―３回転トーループの連続ジャンプを着氷させ、自己ベストの１１１・２９点で堂々の首位発進を決めた。

米メディア「ＮＢＣスポーツ」は「五輪での８位という結果から立ち直り、ミラノ・コルティナ五輪以来初となる公式戦において、ＳＰの自己ベストを更新した。笑顔でプログラムを終え、１１１・２９点を記録した」と伝えた。

今大会はミラノ・コルティナ五輪王者のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）は出場していないものの、マリニンにとってはリベンジへ向けた絶好の機会。フリーでも会心の演技で金メダルを目指す。