◆米大リーグ レッズ―レッドソックス（２６日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２６日（日本時間２７日午前５時１０分開始予定）、開幕戦の敵地・レッズ戦のスタメンを外れた。

吉田は第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場し、侍ジャパンの４番として全５試合に４番で出場して、２本塁打を放つなど、１６打数６安打の打率３割７分５厘、６打点と存在感を見せていた。

一方でレッドソックスの外野陣はこの日「１番・左翼」に入ったアンソニーが２１歳、「６番・右翼」のアブレイユが２６歳、「９番・中堅」のラファエラが２５歳と若く、「３番・指名打者」のデュランも外野が本職で２９歳ながら昨季は１５７試合に出場。ハイレベルなポジション争いとなっている。

さらに上記の４人の外野手のうち、右打者はラファエラのみで、アンソニー、アブレイユ、デュランは吉田と同じ左打ち。この日はレッズの先発が左腕のアボットとあって、吉田はさらに厳しい立場となった。

吉田は今季がメジャー４年目。１年目だった２３年は１４０試合に出場して打率２割８分９厘を残したが、２年目の２４年からは出場試合が１０８、５５試合と減り、打率も２割８分、２割６分６厘と落ちた。さらに昨季は２４年シーズン終了後に右肩手術を受けた影響で守備につくことが難しく、指名打者での起用がメインとなっていた。

２３〜２７年の５年総額５年９０００万ドル（約１２３億円＝契約時のレート）でレッドソックス入りした吉田。契約は今季を含めてあと２年となっている。