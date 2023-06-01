【今日の献立】2026年3月27日(金)「エビとハンペンのあんかけ団子」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エビとハンペンのあんかけ団子」 「もっちりおからチヂミ」 「アサリと豆腐のピリ辛スープ」 の全3品。
電子レンジを使った失敗知らずのエビ団子と、おから入りチヂミ、旨味たっぷりのスープでスタミナ満点。
【主菜】エビとハンペンのあんかけ団子
ハンペンのフワッとした食感とエビのプリッとした食感が後引くおいしさ。
調理時間：20分
カロリー：161Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
エビ 12~14尾 塩 少々
ハンペン 1/2枚
白ネギ (みじん切り)10cm
瓶入りナメタケ 大さじ1.5
片栗粉 大さじ1
＜ショウガあん＞
ショウガ (すりおろし)少々
酒 小さじ1
みりん 小さじ2
薄口しょうゆ 小さじ2
だし汁 100ml
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1
水 大さじ1
ミツバ (刻み)1/4束分
2. (1)の形を整え、ラップをふんわりかけて電子レンジで2分30秒ずつ加熱する。
3. 小鍋に＜ショウガあん＞の材料を入れて煮たたせ、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら火を止め、(2)にかけてミツバを盛る。
【副菜】もっちりおからチヂミ
市販のおから煮を使ったチヂミは、おからが苦手なお子様も食べやすい味です。
調理時間：10分
カロリー：271Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
おから煮 (市販品)100g
片栗粉 30g
小麦粉 30g
ニラ 1/3束
卵 1個
水 大さじ1
顆粒中華スープの素 小さじ1/2
ゴマ油 大さじ1
＜タレ＞
ポン酢しょうゆ 大さじ1
ラー油 少々
2. ひっくり返して蓋をし、弱火で熱する。中まで火が通ったら食べやすい大きさに切って器に盛り、＜タレ＞を添える。
【スープ・汁】アサリと豆腐のピリ辛スープ
アサリの旨味がたっぷりのピリ辛スープ。身体の芯から温まります。
調理時間：10分
カロリー：102Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
木綿豆腐 100g
白菜キムチ 100g
ニラ 1/3束
水 400ml
酒 大さじ3
顆粒チキンスープの素 小さじ1
塩コショウ 少々
2. 再び煮たったらニラを加えて塩コショウで味を調え、器に注ぐ。
電子レンジを使った失敗知らずのエビ団子と、おから入りチヂミ、旨味たっぷりのスープでスタミナ満点。
【主菜】エビとハンペンのあんかけ団子
ハンペンのフワッとした食感とエビのプリッとした食感が後引くおいしさ。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：161Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）＜団子＞
エビ 12~14尾 塩 少々
ハンペン 1/2枚
白ネギ (みじん切り)10cm
瓶入りナメタケ 大さじ1.5
片栗粉 大さじ1
＜ショウガあん＞
ショウガ (すりおろし)少々
酒 小さじ1
みりん 小さじ2
薄口しょうゆ 小さじ2
だし汁 100ml
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1
水 大さじ1
ミツバ (刻み)1/4束分
【下準備】エビは殻をむいて背ワタを取る。塩水で軽くもんでから水洗いし、水気を拭いて粗みじんに切る。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 抗菌袋にハンペンを入れて潰すようにもみ込み、その他の＜団子＞の材料を入れて混ぜる。抗菌袋の端1箇所を切り、2枚の耐熱容器に4等分ずつ絞り出す。
©Eレシピ
2. (1)の形を整え、ラップをふんわりかけて電子レンジで2分30秒ずつ加熱する。
©Eレシピ
3. 小鍋に＜ショウガあん＞の材料を入れて煮たたせ、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら火を止め、(2)にかけてミツバを盛る。
©Eレシピ
【副菜】もっちりおからチヂミ
市販のおから煮を使ったチヂミは、おからが苦手なお子様も食べやすい味です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：271Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）＜生地＞
おから煮 (市販品)100g
片栗粉 30g
小麦粉 30g
ニラ 1/3束
卵 1個
水 大さじ1
顆粒中華スープの素 小さじ1/2
ゴマ油 大さじ1
＜タレ＞
ポン酢しょうゆ 大さじ1
ラー油 少々
【下準備】ニラは長さ3cmに切る。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜生地＞の材料を入れて混ぜる。フライパンにゴマ油を入れて中火で熱し、生地を流し入れて焼き色が付くまで焼く。
©Eレシピ
2. ひっくり返して蓋をし、弱火で熱する。中まで火が通ったら食べやすい大きさに切って器に盛り、＜タレ＞を添える。
©Eレシピ
【スープ・汁】アサリと豆腐のピリ辛スープ
アサリの旨味がたっぷりのピリ辛スープ。身体の芯から温まります。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：102Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）アサリ (砂出し)150g
木綿豆腐 100g
白菜キムチ 100g
ニラ 1/3束
水 400ml
酒 大さじ3
顆粒チキンスープの素 小さじ1
塩コショウ 少々
【下準備】アサリは殻と殻をこすり合わせるように洗い、水気をきる。木綿豆腐は2cm角に切る。白菜キムチはザク切りにする。ニラは長さ3cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に水と酒、アサリを入れて蓋をし、中火にかける。アサリの口が開いたらアクを取り、顆粒チキンスープの素、白菜キムチ、木綿豆腐を加える。
©Eレシピ
2. 再び煮たったらニラを加えて塩コショウで味を調え、器に注ぐ。
©Eレシピ