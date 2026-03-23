【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２６日、プラハで男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス）が９５・８４点で４位につけた。

同五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ）は９３・８０点で６位。三浦佳生（同）は７１・０５点で２５位となり、フリーに進めなかった。大会３連覇を狙うイリア・マリニン（米）が１１１・２９点で首位発進した。

２５日の女子ＳＰは坂本花織（シスメックス）が首位に立ち、ペアＳＰは長岡柚奈、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）が５位につけた。

佐藤は冒頭の４回転ルッツがわずかに回転不足とされたものの、続く４回転―３回転の連続ジャンプを決め、演技後は両手で大きくガッツポーズを繰り出した。銅メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪後はコンディションの維持に苦しみ、試合前には「（練習から）いつもより動きがワンテンポ遅く、ジャンプの跳び上がりも回転も遅いと感じている」と不安を口にしていた。直前に演技した鍵山にジャンプのミスが出るなど難しい状況の中、五輪メダリストの意地を見せた。