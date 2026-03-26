【3COINS新作】が爆裂に可愛い！ 開店ダッシュで狙いたい♡「ピンクポーチ」

毎日持ち歩くポーチは、お気に入りを厳選したいところ。そこで注目してほしいのが【3COINS（スリーコインズ）】の「ピンクポーチ」です。柔らかなピンクカラーが目を引き、バッグに入れておくと気分が上がりそうな可愛いデザインが魅力。今回は、40・50代の毎日にさりげなく華やぎをプラスしてくれる「ピンクポーチ」をピックアップして紹介します。

気分が上がる柔らか巾着

【3COINS】「巾着ポーチ」\330（税込）

ピンクカラーと巾着型が柔らかい雰囲気のポーチは、持つだけで気分が上がりそうな存在感。公式サイトによると「持ち歩き用のコスメや、目薬などのちょっとした小物の収納などにちょうど良いサイズ」とのことで、デイリー使いにおすすめです。

上品シンプルな薄型ポーチ

【3COINS】「キャンバスポーチ」\330（税込）

ベビーピンクのやさしい色味に、同色の刺繍がさりげないアクセントになったキャンバスポーチ。シンプルなデザインで、年齢を問わず取り入れやすいのが魅力です。公式サイトによると「コンパクトなマチなしでバッグの中でもかさばりにくく、デイリー使いにぴったり」とのことで、毎日持ち歩きたくなりそう。

フリルで魅せる上品華やかポーチ

【3COINS】「チュールポーチ」\550（税込）

チュールのたっぷりフリルとほんのりと光沢感のある素材が組み合わさり、甘さと上品さを両立したポーチ。見た目の華やかさに加えて、内側にポケットが2つ付いているため小物を整理しやすく、使い勝手のよさも考えられています。バッグの中でも存在感を発揮し、取り出して使うのが楽しみになりそう。

洗えて便利なタオル素材のポーチ

【3COINS】「タオルポーチ」\550（税込）

ハンドタオルを縫い合わせたようなデザインのポーチは、ふんわりとしたタオル素材とやさしいピンクのストライプ柄が、見た目にも心地よさをプラスしてくれる1点。コスメやサニタリーグッズなど、日常使いのアイテムをさっとまとめるのにぴったりです。洗濯機で洗えるため、清潔をキープしやすいのも嬉しいポイント。毎日気兼ねなく使えそうな、実用性の高さが光ります。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N