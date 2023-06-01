jo0ji、『呪術廻戦』劇伴コンサート『Jujutsu Kaisen in Concert』出演決定 欧州3公演に参加
テレビアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマ「よあけのうた」を歌うjo0jiが、同作の劇伴ワールドコンサート『Jujutsu Kaisen in Concert』の初演ロンドン公演を含む欧州公演に参加することが決定した。
【動画】『呪術廻戦』「死滅回游 前編」EDテーマ jo0ji「よあけのうた」ミュージックビデオ
同コンサートは、6月3日のロンドン公演を皮切りに、オランダ・ロッテルダム、フランス・パリ、ドイツ・ベルリン、アメリカ・テキサス州サンアントニオと、欧米各地を巡る。
テレビアニメ『呪術廻戦』第1期から第3期までの中でも特に印象的なシーンを彩ってきた劇中音楽を、映像やセリフと完全にシンクロさせた形でライブ演奏し、主人公・虎杖悠仁が宿儺と初めて対峙する場面から、渋谷を揺るがす激闘まで、名シーンを音楽とともに体感できる。シリーズが持つ感情、熱量、緊張感をそのままステージ上に再現し、その核心である「激しさ」「生々しさ」「人間らしさ」を体現する内容となっている。
jo0jiはロンドン、ロッテルダム、パリの3公演に出演し、海外でも話題となった「よあけのうた」を迫力の生演奏とともに披露する。なお、『呪術廻戦』「死滅回游 前編」は26日に最終回を迎えた。
【動画】『呪術廻戦』「死滅回游 前編」EDテーマ jo0ji「よあけのうた」ミュージックビデオ
同コンサートは、6月3日のロンドン公演を皮切りに、オランダ・ロッテルダム、フランス・パリ、ドイツ・ベルリン、アメリカ・テキサス州サンアントニオと、欧米各地を巡る。
jo0jiはロンドン、ロッテルダム、パリの3公演に出演し、海外でも話題となった「よあけのうた」を迫力の生演奏とともに披露する。なお、『呪術廻戦』「死滅回游 前編」は26日に最終回を迎えた。