松田好花『ANNX』ラスト！たこ焼き100個“達成”なるか まさかの展開「なんと残りは…」
ニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）が、26日深夜に放送。「100回記念ゆぅゆのたこやき本舗 緊急出店！たこ焼き100個食べきらないと帰れません いや帰りませんSP」と題した企画を届けた。
【写真】ダブルピース！『松田好花ANN0』マイク前写真が解禁
『ANNX』は、きょうの放送が最後となるということで、松田は「きょうで、松田好花のオールナイトニッポンXは最終回、ちょうど100回目ということで、なんとキリのいい！」とコメント。「すべてが最後ということをかみしめながら」と呼びかけていった。
肝心の企画について、松田は「スタッフさんも含めて、放送中にたこ焼きを100個食べ切れるか」としつつ「すでに焼き上がったたこ焼き20個、用意してくださって。ここまで、私は胃を調整してまいりました。ベストコンディションにすべく。朝は食べず、昼は納豆ご飯、夜は青梗菜とトマトだけです！」と豪語した。
プロデューサーの「ゆぅゆ」こと、林氏は「ニッポン放送のスタジオの裏側にある給湯室でたこ焼きを焼いております！」とコメント。松田は、実際にまずは2個のたこ焼きを食べると「いけますね。私わんこそば117いけたから。ひとりで100個いけるよ、私！だって、わんこそば117杯いけたから」と余裕を見せていた。
その後は、フリートークも行いながらたこ焼きを食べていった松田だが、まさかの“誤算”が。「今ちょうど30個食べ終わりました。本当に私、いけると思う」と自信を見せつつも「ちょっと盲点だったというか、ラジオだった。わんこそば117はラジオじゃなかったから。満腹中枢が20分後くらいっていうけど、もう40分だから、正直、お腹いっぱいですよ（笑）。ほどよくたまってきたなという実感ですかね」と本音ものぞかせた。
番組終盤、なかなか減らないたこ焼きを前に、松田がスタッフへ「あまりにみなさんが『お腹空いたぞ！』っていう感じがしたので、みなさんも食べてください！」と呼びかける一幕も。『24時間テレビ』よろしく、ZARD「負けないで」が流れる中、たこ焼きチャレンジも佳境を迎えていった。エンディングでは「今ね、どれくらいいっているんだろう。さっき『負けないで』から、みなさんも一緒に食べ始めたんです。なんと残りはアフタートークで食べます。アフタートークまでが『ANNX』なのでね」と呼びかけていた。
エンディングのトークでは「アイドルとして卒業して、日常が変わる中でも、変わらないことがあるっていうのは、自分の中ですごく大きな支えになるというか。きっとここからの4月以降からも、自分にとっての大事な時間になると思いますし、リスナーのみなさんにとっても、元気だったり勇気を…そんな大それたことはできないかもしれないですけど、寄り添うことができたら」と語っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
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『ANNX』は、きょうの放送が最後となるということで、松田は「きょうで、松田好花のオールナイトニッポンXは最終回、ちょうど100回目ということで、なんとキリのいい！」とコメント。「すべてが最後ということをかみしめながら」と呼びかけていった。
プロデューサーの「ゆぅゆ」こと、林氏は「ニッポン放送のスタジオの裏側にある給湯室でたこ焼きを焼いております！」とコメント。松田は、実際にまずは2個のたこ焼きを食べると「いけますね。私わんこそば117いけたから。ひとりで100個いけるよ、私！だって、わんこそば117杯いけたから」と余裕を見せていた。
その後は、フリートークも行いながらたこ焼きを食べていった松田だが、まさかの“誤算”が。「今ちょうど30個食べ終わりました。本当に私、いけると思う」と自信を見せつつも「ちょっと盲点だったというか、ラジオだった。わんこそば117はラジオじゃなかったから。満腹中枢が20分後くらいっていうけど、もう40分だから、正直、お腹いっぱいですよ（笑）。ほどよくたまってきたなという実感ですかね」と本音ものぞかせた。
番組終盤、なかなか減らないたこ焼きを前に、松田がスタッフへ「あまりにみなさんが『お腹空いたぞ！』っていう感じがしたので、みなさんも食べてください！」と呼びかける一幕も。『24時間テレビ』よろしく、ZARD「負けないで」が流れる中、たこ焼きチャレンジも佳境を迎えていった。エンディングでは「今ね、どれくらいいっているんだろう。さっき『負けないで』から、みなさんも一緒に食べ始めたんです。なんと残りはアフタートークで食べます。アフタートークまでが『ANNX』なのでね」と呼びかけていた。
エンディングのトークでは「アイドルとして卒業して、日常が変わる中でも、変わらないことがあるっていうのは、自分の中ですごく大きな支えになるというか。きっとここからの4月以降からも、自分にとっての大事な時間になると思いますし、リスナーのみなさんにとっても、元気だったり勇気を…そんな大それたことはできないかもしれないですけど、寄り添うことができたら」と語っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。