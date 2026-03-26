２６日（日本時間２７日）に本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕戦を迎えるドジャースは、開幕のロースター入りをした２６人を発表した。

大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の日本人トリオは順当にメンバー入り。山本はこの日の開幕戦で先発し、朗希はチーム４試合目の３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦、大谷は同５試合目の３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発が予定されている。

グラスノー、スミス、ベッツ、フリーマン、Ｔ・ヘルナンデスらワールドシリーズ２連覇に貢献した主力も順当にメンバーに入り、今季から加入した守護神のディアス、右翼手のタッカーも入った。

一方で負傷者リスト（ＩＬ）にはすでに１０人が入って開幕を迎えることになった。投手ではストーン、スチュワート、スネル、ナック、グラテロルが１５日間のＩＬ入り。ミラーとフィリップスは６０日間のＩＬに入った。野手ではエドマンが１０日間のＩＬ、Ｅ・ヘルナンデスが６０日間のＩＬで開幕。さらに２５日（同２６日）に獲得したばかりのカズンズも１５日間のＩＬに入って開幕を迎えることになった。

ドジャースの登録された開幕メンバー２６人は以下の通り。

▽投手 カスペリアス、ディアス、ドライヤー、グラスノー、ヘンリケス、クライン、佐々木、スコット、シーハン、トライネン、ベシア、ロブレスキ、山本

▽二刀流 大谷

▽捕手 スミス、ラッシング

▽内野手 ベッツ、フリーランド、フリーマン、マンシー、ロハス

▽外野手 コール、Ｔ・ヘルナンデス、パヘス、タッカー

▽内・外野手 エスピナル