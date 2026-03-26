銀座コージーコーナーの白桃スイーツ登場♡とろける贅沢ショート＆パイ

春から初夏にかけて楽しみたい、とろける白桃スイーツが今年も登場♡銀座コージーコーナーから、ジューシーな追熟白桃を贅沢に使った「白桃のショート」と「白桃のパイ」が発売されます。大ぶりにカットされた白桃の果肉は、ひと口で広がるみずみずしさと上品な甘みが魅力。毎年SNSでも話題になる人気シリーズで、季節限定ならではの特別な味わいを堪能できます♪

ごろっと果実の贅沢白桃スイーツ

季節限定で登場する2種類のスイーツは、どちらも追熟白桃の美味しさを存分に味わえるのが魅力。

大きくカットされた白桃は、とろけるような食感とジューシーさが特長で、ケーキ全体に贅沢感をプラスしてくれます。

果実本来のやさしい甘みと香りがしっかり感じられるため、フルーツ好きにはたまらない仕上がりです。

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ショートとパイで異なる魅力

「白桃のショート」は、550円（税込594円）。販売期間は3月27日（金）～9月10日（木）頃。

ピーチヨーグルト風味クリームと白桃ゼリーをスポンジでサンドし、上面に追熟白桃のコンポートをトッピング。ふんわり軽やかな口当たりと爽やかな甘みが広がります。

「白桃のパイ」は、550円（税込594円）。販売期間は3月27日（金）～6月11日（木）頃。

グレープフルーツリキュールを加えたカスタードとピーチ風味スポンジに、香ばしいパイ生地を合わせた一品。白桃の甘みとカスタードのコクが絶妙にマッチします。

白桃のとろける幸せを堪能♡

追熟白桃のジューシーさを贅沢に味わえるショートとパイは、季節限定だからこそ楽しみたい特別なスイーツ。

ひと口ごとに広がるやさしい甘みと上品な香りは、日常にちょっとしたご褒美時間を届けてくれます♡

その日の気分に合わせて選べる2つの味わいで、春から初夏にかけてのティータイムをより華やかに彩ってみてはいかがでしょうか♪