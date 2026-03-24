米大リーグ機構（ＭＬＢ）は米国時間の２６日、選手のユニホームの売り上げランキングを発表し、１位にドジャース・大谷翔平投手（３１）、２位にドジャース・山本由伸投手（２７）が入った。

昨年のワールドシリーズ終了後からの売上数で発表されたランキング。大谷はもはや１位が”定位置”となっており、３０か月連続の１位となった。ＭＬＢは「米国、日本、世界中でもっとも人気がある」と説明した。

山本は自己最高位を更新する２位。昨季はワールドシリーズで「中０日」の登板など３勝を挙げ、胴上げ投手にもなってシリーズＭＶＰに輝き、さらに人気が上がったようだ。日本人選手が１、２位を独占するのは史上初の快挙だという。ジャッジ（ヤンキース）、ベッツ（ドジャース）らスター選手を抑えて日本人のドジャースコンビがトップ２に入った。

発表された２０位までのランキングは以下の通り。

１．大谷翔平（ドジャース）、２．山本由伸（ドジャース）、３．ジャッジ（ヤンキース）、４．ローリー（マリナーズ）、５．ベッツ（ドジャース）、６．アレナド（ダイヤモンドバックス）、７．フリーマン（ドジャース）、８．アロンソ（オリオールズ）、９．アンソニー（レッドソックス）、１０．クローアームストロング（カブス）、１１．シュワバー（フィリーズ）、１２．Ｅ・ヘルナンデス、１３．ハーパー、１４．ソト（メッツ）、１５．ゲレロ（ブルージェイズ）、１６．リンドア（メッツ）、１７．アクーニャ（ブレーブス）、１８．スキーンズ（パイレーツ）、１９．ネーラー（マリナーズ）、２０．イエリチ（ブルワーズ）