◆米大リーグ ブルワーズ―ホワイトソックス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日午前３時１０分開始予定）、開幕戦の敵地・ブルワーズ戦のスタメンに「６番・一塁」で名を連ねた。待ちに待ったメジャーデビュー戦となる。

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場した村上は、オープン戦で９試合に出場。１本塁打を放つなど、２９打数８安打の打率２割７分６厘をマークして順調な仕上がりぶりを見せている。

開幕戦の相手は、昨年ナ・リーグ優勝決定シリーズまで進出したブルワーズ。対戦する先発投手は、昨季メジャーデビューしたばかりながら最速１０４・３マイル（約１６７・８キロ）を誇る剛腕で怪物と恐れられる２３歳右腕のミジオロウスキー。いきなりメジャー屈指の投手との対戦になる。

ヤクルトからポスティングシステムで、２年３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）の契約でホワイトソックスに加入した村上。チームは３年連続１００敗以上を喫するなど苦しんでいるが、救世主として期待がかかる。