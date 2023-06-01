米不動産情報サービスのレッドフィンによると、３月調査の米中古住宅販売成約件数は前年比１％減少した。これは１カ月間で最大の減少となると発表。



売り手側では、新規物件は前年比０．３％増加。住宅購入希望者が慎重になっているのは、住宅ローン金利の上昇と経済の不確実性が一因だとしている。



週間平均住宅ローン金利は６．２２％と３カ月ぶりの高水準を記録。日次平均住宅ローン金利は火曜日に６．５５％まで上昇した。



住宅ローン金利上昇と米住宅販売価格の前年比１．８％上昇により、月間の住宅ローン支払額の中央値は２６９５ドル（約４３万円）となり、６月以来の高水準となった。支払額の中央値は１年前と比べて１．５％低い。

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