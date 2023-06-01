ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は８６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均 46342.58（-86.91 -0.19%）
ナスダック 21697.11（-232.72 -1.06%）
CME日経平均先物 52820（大証終比：-400 -0.76%）
欧州株式26日GMT15:09
英FT100 9994.65（-112.19 -1.11%）
独DAX 22690.97（-266.11 -1.16%）
仏CAC40 7808.71（-37.84 -0.48%）
米国債利回り
2年債 3.930（+0.045）
10年債 4.368（+0.036）
30年債 4.916（+0.015）
期待インフレ率 2.342（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.047（+0.089）
英 国 4.946（+0.107）
カナダ 3.510（+0.024）
豪 州 5.011（+0.055）
日 本 2.273（+0.021）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.13（+3.81 +4.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4496.70（-88.80 -1.94%）
ビットコイン（ドル）
69180.69（-1802.10 -2.54%）
（円建・参考値）
1103万9855円（-287579 -2.54%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46342.58（-86.91 -0.19%）
ナスダック 21697.11（-232.72 -1.06%）
CME日経平均先物 52820（大証終比：-400 -0.76%）
欧州株式26日GMT15:09
英FT100 9994.65（-112.19 -1.11%）
独DAX 22690.97（-266.11 -1.16%）
仏CAC40 7808.71（-37.84 -0.48%）
米国債利回り
2年債 3.930（+0.045）
10年債 4.368（+0.036）
30年債 4.916（+0.015）
期待インフレ率 2.342（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.047（+0.089）
英 国 4.946（+0.107）
カナダ 3.510（+0.024）
豪 州 5.011（+0.055）
日 本 2.273（+0.021）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.13（+3.81 +4.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4496.70（-88.80 -1.94%）
ビットコイン（ドル）
69180.69（-1802.10 -2.54%）
（円建・参考値）
1103万9855円（-287579 -2.54%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ