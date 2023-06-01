NY株式26日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均　　　46342.58（-86.91　-0.19%）
ナスダック　　　21697.11（-232.72　-1.06%）
CME日経平均先物　52820（大証終比：-400　-0.76%）

欧州株式26日GMT15:09
英FT100　 9994.65（-112.19　-1.11%）
独DAX　 22690.97（-266.11　-1.16%）
仏CAC40　 7808.71（-37.84　-0.48%）

米国債利回り
2年債　 　3.930（+0.045）
10年債　 　4.368（+0.036）
30年債　 　4.916（+0.015）
期待インフレ率　 　2.342（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.047（+0.089）
英　国　　4.946（+0.107）
カナダ　　3.510（+0.024）
豪　州　　5.011（+0.055）
日　本　　2.273（+0.021）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.13（+3.81　+4.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4496.70（-88.80　-1.94%）

ビットコイン（ドル）
69180.69（-1802.10　-2.54%）
（円建・参考値）
1103万9855円（-287579　-2.54%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ