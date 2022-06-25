お笑いタレント・もう中学生（４３）が２５日、日本テレビ「有吉の壁」で結婚を電撃発表した。放送後には自身のＸで、気持ちが伝わる丁寧な文字で書いた直筆書面でも報告。「有吉さんの壁にて、結婚の発表をさせていただきました！！！」と添えた言葉にも、人柄がにじむ。結婚相手はモデル・俳優の恵理（３２）。

出演後にはＳＮＳを更新し、丁寧に書かれた自筆の文書をアップ。「日々、心からお世話になっております、もう中学生と申します」から始まり、「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」などとつづった。

一文字一文字、心を込めて書いたことが分かる文字で、「もう中さんらしいめっちゃ素敵な字」「字めっちゃかわいいｗｗ」「直筆の字のストーリー良すぎて癒された何だあれ」「字からもう中の声が聞こえる」「字がもう中すぎるよね」「もう中の字、よき」「字がすごくいい！！」「お人柄が出てる親しみやすい字！」「もう中の字めちゃくちゃもう中っぽい」「めっちゃ素敵な字」などと多くの声があがっている。