¡Ú£Â£Í£Ø¡Û¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾Þ¤ÎÃæÂ¼ÎØÌ´¡¡£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ø¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¼«Å¾¼Ö£Â£Í£Ø¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯ÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾Þ¤ÎÃæÂ¼ÎØÌ´¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯£±£ó£ô¡Ë¤¬º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌóÈ¯É½²ñ¤¬£²£·Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¥µ»¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¥í¥´¤¬Å½¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Ë°ìÁØµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤µ»¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¥«¡¼¥É¡Ö£Í£Ï£Ó¡¡¿©¤ÙÊüÂê¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼±ÉÊå¼ÒÄ¹¤«¤é¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÄ«ÃëÈÕÁ´Éô¹Ô¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©Á´¥á¥Ë¥å¡¼À©ÇÆ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡²áµî£²²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ï£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÂ¼ÎØÌ´Áª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¡¢¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£