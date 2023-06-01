星熊南巫が3月27日午前0時、ソロ活動第2弾シングルとなる新曲「dark」を配信リリースした。

同楽曲は、2月19日に渋谷Spotify O-WESTで開催された我儘ラキア解散後の初舞台＜PREDICTION＞で初披露された3曲のうちのひとつ。先ごろ配信リリースされた「HOLLOW EYES」に続き、2曲目の配信リリースとなる。

ソロ活動初期のデモ制作を経て完成した「dark」は、切なさと葛藤が交錯する歌声に、豪華バックバンドによるアンサンブルが重なって生まれた衝動的なサウンドが印象的だ。

■ソロ活動第1弾シングル「HOLLOW EYES」

2026年3月18日(水)配信開始

配信リンク：https://linkco.re/Fby179ft

■＜星熊南巫「PREDICTION TOUR」＞

4月10日 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

4月14日 愛知・名古屋クラブクアトロ

4月16日 大阪・Yogibo META VALLEY

▼チケット

・前売スタンディング \4,000(+1D)

・当日 スタンディング\5,000(+1D)

https://w.pia.jp/t/hoshikumaminami-predictiontour/ ■＜星熊南巫「PREDICTION TOUR」FINAL＞

6月07日 東京・Zepp Shinjuku

▼チケット

・前売VIPチケット \9,800(+1D)

※特典：Limited GOODS+ラミパス付き / 優先入場

・前売スタンディング\4,000(+1D)

・当日スタンディング\5,000(+1D)

※チケット情報は後日告知予定 ●バンドメンバー：YD (G / Crystal Lake)、Ivan (G / ex-Survive Said The Prophet)、Hiroki Ikegawa (B / ex-Crossfaith)、Chihiro Hosokawa (Dr / ex-KOTORI)