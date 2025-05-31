ビートルズの元メンバー、ポール・マッカートニー（８３）が５月２９日に新アルバム「ダンジョン・レインの少年たち」（原題：Ｔｈｅ Ｂｏｙｓ ｏｆ Ｄｕｎｇｅｏｎ Ｌａｎｅ）を全世界同時発売することを２７日、発表した。ソロアルバム１８作目。「マッカートニー３」（２０年１２月）以来５年５か月ぶりで、全１４曲が収録される。

２７日午前０時には、アルバム収録曲「デイズ・ウィ・レフト・ビハインド」（原題：Ｄａｙｓ Ｗｅ Ｌｅｆｔ Ｂｅｈｉｎｄ）が先行配信された。ポールは「僕にとって思い出の歌。これは（英国の）リバプールのたくさんの思い出だ」と説明。歌詞には、煙の立ち込めるバーに安物のギター、マージー川の岸辺にたむろする姿、一緒に秘密のコードを書いた僕ら―など、現地での幼少期の思い出やビートルズ以前のジョージ・ハリスン、ジョン・レノンとの触れ合いが、かつてないほどオープンにつづられている。

「ダンジョン・レイン」はリバプールの小さな通りのこと。アルバムタイトルは、この「デイズ―」を由来に命名された。ポールは「過去に置いてきた日々について考えていた。ただ過去について書いているだけではないか、と思うこともあるが、他に何について書けるのだろう…とも思う」。当時を「ほとんど何も持っていなかったが、それは問題ではなかった。周りの人たちは素晴らしかったし、自分たちが何も持っていないことにすら気づいていなかった」と振り返った。

今作は、ザ・ローリング・ストーンズ「ハックニー・ダイアモンズ」（２３年）、ブルーノ・マーズ＆レディー・ガガ「Ｄｉｅ Ｗｉｔｈ ａ Ｓｍｉｌｅ」（２４年）などを手がけた音楽プロデューサーのアンドリュー・ワット氏（３５）が担当した。５年前、２人が紅茶を飲みながらアイデア交換していたことに始まる。レコード会社からの締め切り設定や重圧もなく、納得のいくまで制作に没頭。ツアーの合間を縫って、米国と英国を行き来しながらレコーディングが行われた。

２月１０日に行われたドキュメンタリー映画「ＭＡＮ ＯＮ ＴＨＥ ＲＵＮ」の上映会（米ニューオリンズ・ロヨラ大学）で、ポールのマネジャーを務めるスコット・ロジャー氏が「新アルバムは完成しているが、アートワークに時間を要している。ポールは今年の後半にツアーに出る予定で、日本などの場所も含まれる」と“予告”し、話題を呼んだ。いまだに正式発表はないが、来日公演が実現すれば１８年以来８年ぶりとなるだけに、その動向が気になるところだ。

なお、アルバムの日本独自企画盤の発売も予定されている。