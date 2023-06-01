東京都の西側を中心に運行する「関東バス」の労働組合は27日、「ストライキをする」と通告していましたが、交渉の結果、回避されることになりました。

【写真を見る】「会社側が要求に応じた」関東バス労働組合が27日のストライキ回避を決定 午前0時にHPで発表 「地域の交通と従業員の生活を守れるよう」

関東バスの労働組合は、今年の春闘で低賃金や長時間労働を理由に離職者が相次ぎ、「人手不足で地域の移動を守ることができない」として、賃上げや臨時給の支給を会社側に求めました。

しかし、会社側から「要求に応じる」という回答がなかったため、「27日の始発から終日、ストライキをする」と通告していました。

ストライキが実施された場合、7265本の路線バスが運休し、およそ14万人に影響が出る見通しでしたが、会社側と交渉を続けた結果、「会社側が要求に応じた」ことを受け、ストライキは回避されることが決まったとして、関東バスは27日午前0時にホームページで「バスは通常運行いたします」と発表しました。

関東バスの労働組合は、取材に対して「バス業界はいまだ長時間拘束・低賃金だが、地域の交通と従業員の生活を守れるよう引き続き求めていく」などとコメントしています。