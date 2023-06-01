【METAL BUILD ソードストライカー -STORE LIMITED EDITION-】 【METAL BUILD ランチャーストライカー -STORE LIMITED EDITION-】 3月27日 発売 価格：各11,000円

BANDAI SPIRITSは、「METAL BUILD ソードストライカー -STORE LIMITED EDITION-」および「METAL BUILD ランチャーストライカー -STORE LIMITED EDITION-」を3月27日に発売する。価格は各11,000円。

「METAL BUILD ソードストライカー」と「METAL BUILD ランチャーストライカー」が「魂ストア限定商品」としてパッケージを変更して登場する。

別売りの「METAL BUILD ストライクガンダム」に装着することで、「ソードストライクガンダム」、「ランチャーストライクガンダム」を再現することができる。また、「METAL BUILD アストレイ」シリーズに対応したジョイントパーツも付属する。

「METAL BUILD ソードストライカー -STORE LIMITED EDITION-」

メイン武装「シュベルトゲベール」は刀身展開ギミックにより、ポージングに合わせた長短二種類の展開状態が再現可能。肩部マイダスメッサーは可動により投擲ポーズを再現できる。また、左腕のパンツァーアイゼンはクロー部の射出状態も表現可能となっている。

サイズ：全高約220mm（シュベルトゲベール）

材質：ABS製

【セット内容】

・シュベルトゲベール

・マイダスメッサー＆肩アーマー

・パンツァーアイゼン＆シールド

・バックパック

・アストレイ連動用アーム

・各種エフェクト

・シールド用ジョイント

・台座一式

・バックパックジョイント（アストレイ用）

・パンツァーアイゼン用ケーブル

「METAL BUILD ランチャーストライカー -STORE LIMITED EDITION-」

メイン武装「アグニ」は、砲身展開ギミックを搭載し、砲撃時をイメージした造形となっている。肩のコンボウェポンポッドには、クルーズミサイルやビームサーベルを搭載し、シールド部を再構成して腕部に装備することもできる。

サイズ：全高約200mm（アグニ）

材質：ABS製

【セット内容】

・アグニ

・コンボウェポンポッド

・バックパック

・クルーズミサイル×2

・アストレイ連動用アーム

・シールド用ジョイント

・台座 一式

・バックパック ジョイント（アストレイ用）

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。