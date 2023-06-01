魂ストア限定商品「METAL BUILD ソードストライカー -STORE LIMITED EDITION-」＆「METAL BUILD ランチャーストライカー -STORE LIMITED EDITION-」本日発売！
BANDAI SPIRITSは、「METAL BUILD ソードストライカー -STORE LIMITED EDITION-」および「METAL BUILD ランチャーストライカー -STORE LIMITED EDITION-」を3月27日に発売する。価格は各11,000円。
「METAL BUILD ソードストライカー」と「METAL BUILD ランチャーストライカー」が「魂ストア限定商品」としてパッケージを変更して登場する。
別売りの「METAL BUILD ストライクガンダム」に装着することで、「ソードストライクガンダム」、「ランチャーストライクガンダム」を再現することができる。また、「METAL BUILD アストレイ」シリーズに対応したジョイントパーツも付属する。
「METAL BUILD ソードストライカー -STORE LIMITED EDITION-」
メイン武装「シュベルトゲベール」は刀身展開ギミックにより、ポージングに合わせた長短二種類の展開状態が再現可能。肩部マイダスメッサーは可動により投擲ポーズを再現できる。また、左腕のパンツァーアイゼンはクロー部の射出状態も表現可能となっている。
サイズ：全高約220mm（シュベルトゲベール）
材質：ABS製
【セット内容】
・シュベルトゲベール
・マイダスメッサー＆肩アーマー
・パンツァーアイゼン＆シールド
・バックパック
・アストレイ連動用アーム
・各種エフェクト
・シールド用ジョイント
・台座一式
・バックパックジョイント（アストレイ用）
・パンツァーアイゼン用ケーブル
「METAL BUILD ランチャーストライカー -STORE LIMITED EDITION-」
メイン武装「アグニ」は、砲身展開ギミックを搭載し、砲撃時をイメージした造形となっている。肩のコンボウェポンポッドには、クルーズミサイルやビームサーベルを搭載し、シールド部を再構成して腕部に装備することもできる。
サイズ：全高約200mm（アグニ）
材質：ABS製
【セット内容】
・アグニ
・コンボウェポンポッド
・バックパック
・クルーズミサイル×2
・アストレイ連動用アーム
・シールド用ジョイント
・台座 一式
・バックパック ジョイント（アストレイ用）
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。