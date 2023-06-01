【一番くじ ストリートファイター6】 3月27日 順次発売 価格：1回800円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター6」を3月27日より順次発売する。価格は1回800円。

本商品は、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のキャラクターたちをモチーフにした一番くじ。A賞とB賞は一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より「ジュリ」が通常カラーとカラー2ver.で立体化。C賞はブランカのOUTFIT3がぬいぐるみ化されている。

その他に、VS画面を再現した「ヘッドフィギュア」、操作タイプとランクマッチ称号をデザインした「メタルチャーム」、必殺技コマンドタイ、セリフチャーム、＼がんばれ／ジュリちゃんチャームの3種類の「ラバーアソート」などがラインナップしている。

ラストワン賞は「豪鬼 MASTERLISE」で、ストリートファイター6の豪鬼がフィギュア化されている。

「一番くじ ストリートファイター6」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：ジュリ MASTERLISE

B賞：ジュリ MASTERLISE カラー2ver.

C賞：ブランカ OUTFIT3

D賞：ヘッドフィギュア

E賞：メタルチャーム

F賞：アクリルスタンド

G賞：ラバーアソート

H賞：クリアファイル＆ステッカー

ラストワン賞：豪鬼 MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン：豪鬼 MASTERLISE

A賞：ジュリ MASTERLISE

B賞：ジュリ MASTERLISE カラー2ver.

C賞：ブランカ OUTFIT3

D賞：ヘッドフィギュア

E賞：メタルチャーム

F賞：アクリルスタンド

G賞：ラバーアソート

H賞：クリアファイル＆ステッカー

ラストワン賞：豪鬼 MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～6月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)CAPCOM

※発売日は流通により前後する場合があります。