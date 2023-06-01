２４日、ボアオ・アジアフォーラム年次総会のテーマ別フォーラム。（ボアオ＝新華社記者／陳子薇）

【新華社ボアオ3月26日】中国海南省博鰲（ボアオ）で24〜27日、ボアオ・アジアフォーラム年次総会が開催されている。政府や国際機関、産業界の代表が参加し、開放と協力のあり方や新たな成長の原動力などをめぐって意見を交わした。

参加者からは、海南自由貿易港について、世界的に不確実性が高まり、国際貿易の枠組みが急速に変化する中でも、建設が着実に進んでいるとの声が上がった。中国のハイレベルな対外開放を支える重要な窓口になるとともに、グローバルな協力に新たな機会をもたらすとの見方が示された。

２４日、ボアオ・アジアフォーラム年次総会のテーマ別フォーラムで発言する英国の対中ビジネス団体「４８グループ・クラブ」のジャック・ペリー会長。（ボアオ＝新華社記者／陳子薇）

英国の対中ビジネス団体「48グループ・クラブ」のジャック・ペリー会長はテーマ別フォーラムで、中国がエネルギー、量子技術、ロボットなどの分野で急速に発展し、世界の産業構造を再編しつつあるとの認識を示した。その上で、中国が技術分野で主導的な地位に立つことは「先進設備の大量輸出につながるとともに、原材料や鉱物資源への需要拡大ももたらす」と指摘。こうした中、海南自由貿易港が効率的なサプライチェーン構築において重要な役割を担うとの見方を示した。

ペリー氏はまた、海南自由貿易港の政策面での革新にも言及し、島内で付加価値を高めた製品に対する関税免除などの措置を評価した。「ロボットなどの先進製造分野での協力では、企業が最も重視するのは成長余地だ」とした上で、海南がサプライチェーン構築を後押ししていることは、海外企業と中国企業の連携促進に資するとの認識を示した。

２４日、ボアオ・アジアフォーラム年次総会のテーマ別フォーラムで発言する国際商業会議所（ＩＣＣ）のホルガー・ビングマン副会長。（ボアオ＝新華社記者／陳子薇）

国際商業会議所（ICC）のホルガー・ビングマン副会長は、全島が独立した税関管理区域となる「封関」措置に伴い、海南省は発展の「新たな段階」に入りつつあるとの見方を示した。「海南自由貿易港は将来、重要な役割を果たすと確信している」と述べた。

さらにビングマン氏は、海南の運営効率の高さに強い印象を受けたとした上で、開放的な交流ムードと友好的なビジネス環境が、国際企業を引き付ける海南の力を一段と高めるだろうとの見方を示した。（記者/陳子薇、邱虹）