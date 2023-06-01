松田好花『ANNX』ラストで“たこ焼き”企画「ひとりで100個いけるよ！」 謎の根拠「わんこそば117いけたから」
ニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）が、26日深夜に放送。「100回記念ゆぅゆのたこやき本舗 緊急出店！たこ焼き100個食べきらないと帰れません いや帰りませんSP」と題した企画を届けた。
【写真】ダブルピース！『松田好花ANN0』マイク前写真が解禁
『ANNX』は、きょうの放送が最後となるということで、松田は「きょうで、松田好花のオールナイトニッポンXは最終回、ちょうど100回目ということで、なんとキリのいい！」とコメント。「すべてが最後ということをかみしめながら」と呼びかけていった。
肝心の企画について、松田は「スタッフさんも含めて、放送中にたこ焼きを100個食べ切れるか」としつつ「すでに焼き上がったたこ焼き20個、用意してくださって。ここまで、私は胃を調整してまいりました。ベストコンディションにすべく。朝は食べず、昼は納豆ご飯、夜は青梗菜とトマトだけです！」と豪語した。
プロデューサーの「ゆぅゆ」こと、林氏は「ニッポン放送のスタジオの裏側にある給湯室でたこ焼きを焼いております！」とコメント。松田は、実際にまずは2個のたこ焼きを食べると「いけますね。私わんこそば117いけたから。ひとりで100個いけるよ、私！だって、わんこそば117杯いけたから」と余裕を見せていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】ダブルピース！『松田好花ANN0』マイク前写真が解禁
『ANNX』は、きょうの放送が最後となるということで、松田は「きょうで、松田好花のオールナイトニッポンXは最終回、ちょうど100回目ということで、なんとキリのいい！」とコメント。「すべてが最後ということをかみしめながら」と呼びかけていった。
プロデューサーの「ゆぅゆ」こと、林氏は「ニッポン放送のスタジオの裏側にある給湯室でたこ焼きを焼いております！」とコメント。松田は、実際にまずは2個のたこ焼きを食べると「いけますね。私わんこそば117いけたから。ひとりで100個いけるよ、私！だって、わんこそば117杯いけたから」と余裕を見せていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。