◆プロボクシング ▽ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位、ＷＢＯ４位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）

４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ １２」で元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝の挑戦を受けるＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝が２６日、羽田空港着の航空機で来日。米ワシントンからのフライトが６時間遅延するなど、母国から２４時間かけて到着したが「遅延は慣れている。米国ではよくあることだ。影響はない」と疲れも見せず笑顔で話した。

サンティアゴは昨年３月１３日に岩田翔吉（帝拳）を３―０の判定で下してＷＢＯ王座を獲得。同年１２月１７日に当時のＷＢＡ王者・高見亨介（帝拳）を２―１の判定で下して２団体王座を統一した。３戦連続で日本人との世界戦となる。

「また日本で戦えてうれしい。日本は私にとってホームのようなもの。私のチームにも家族にもみなさんが優しくしてくれる」と話し、「日本人と戦うことは、得意、不得意というよりも楽しみにしている。私は好戦的なラテンボクサー。日本人も心で戦う戦士。いい試合がしたい」と続けた。

挑戦者の谷口については「彼は戦士であり、元世界王者で、好戦的でリスペクトしている」と印象を語り、「クレバーな練習をしてきた。どんな状況になっても対応できる、いい練習ができた。状態は１００％だ。サウスポーとの対戦は右とは少し異なる練習をしなければいけないが、それをやってきた」と自信。「日本でいい足跡を残したい。日本できちんとした試合をして、引退する時に家族と一緒に過ごすことが私の目標だ」と日本での王座防衛を誓った。

同級では、今月１５日に岩田がＷＢＣ同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）に８回ＴＫＯ勝ちし、王座を獲得。また４月１３日には、ＩＢＦ世界同級王者タノンサック・シムシー（タイ、グリーンツダ）が後楽園ホールで同級１位セルジオ・メンドーサ（メキシコ）との初防衛戦に臨む。

戦績は谷口が２１勝（１５ＫＯ）５敗、サンティアゴが１５勝（９ＫＯ）４敗。