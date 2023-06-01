『松田好花ANN0』マイク前写真が解禁
ニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）が、26日深夜に放送。「100回記念ゆぅゆのたこやき本舗 緊急出店！たこ焼き100個食べきらないと帰れません いや帰りませんSP」と題した企画を届けるが、4月からスタートする『ANN0』のマイク前写真が解禁となった。
【写真】元気いっぱい！新しくANNのパーソナリティを務める山口一郎＆正源司陽子
『ANNX』は、きょうの放送が最後となるということで、松田は「きょうで、松田好花のオールナイトニッポンXは最終回、ちょうど100回目ということで、なんとキリのいい！」とコメント。「すべてが最後ということをかみしめながら」と呼びかけていった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】元気いっぱい！新しくANNのパーソナリティを務める山口一郎＆正源司陽子
『ANNX』は、きょうの放送が最後となるということで、松田は「きょうで、松田好花のオールナイトニッポンXは最終回、ちょうど100回目ということで、なんとキリのいい！」とコメント。「すべてが最後ということをかみしめながら」と呼びかけていった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。