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viviONは、「comipo comics」のラブコメ漫画「エロゲ世界に転生した俺が、推しへの愛で寝取られヒロインを幸せにする。」のヒロイン佐倉古都葉の誕生日を記念して、電子書籍ストア「comipo」において3月27日限定で全70話を無料公開する。さらに3月28日と29日には30％オフクーポンを配布する。

本作は、作画・さつきあしゃ氏、原作・水城水城氏による転生恋愛マンガ。エロゲの世界に転生した主人公が、大好きな佐倉古都葉をNTRの魔手から守るために奮闘する。

【あらすじ】

「上手にしゃぶれよザコ×××！」

クソ野郎のアレに奉仕するのは俺の大好きな彼女。その光景を前に俺は何もできず…。

友人の勧めでとあるエロゲーを始めた光希は、作品のメインキャラ・古都葉にガチ恋をする。

だがこのゲーム、ヒロインがプレイヤーの親友キャラ・凌に堕とされる寝取られゲーで！？

古都葉との幸せな結末を探し求める中、誤って駅のホームに転落してしまう光希。目覚めた彼の眼前にいたのは、他でもない…古都葉！？

なんと光希は「あの」ゲームのプレイヤーキャラに転生したのだった…！

膨大なゲーム知識と愛で、今度こそ運命を変えようと決意する光希。

凌から古都葉たちを守り抜き、完全無欠のハッピーエンドを迎えるために――！

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