シンガーソングライターの鈴木里咲が、2ndデモシングル「ペンタス ～弾き語り.ver～」を本日3月27日に配信リリースした。

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鈴木は、2024年から首都圏を中心にライブ活動を行い、昨年11月27日には『Risa Suzuki 2nd One Man Live at Shimokitazawa Laguna』を終え、都内を中心に精力的にライブ活動を行なっている。

今回リリースが発表された楽曲は、自ら制作した楽曲を“弾き語り.ver”としてレコーディングを行い、デジタル配信を通してオリジナルライブラリーを展開するプロジェクトの第2弾作品だ。

あわせて、ワンマンライブ『Risa Suzuki 3rd One Man Live -Naked-』を、7月10日に下北沢Lagunaで開催することを発表した。

＜鈴木里咲 コメント＞

日々、上手くいかないことや自暴自棄になることが誰にでもあると思います。思うように進めなかったり、自分に嫌気が差したり、やってきたことに対して何のためにやっているのか分からなくなり立ち止まってしまったり。私自身、悩んで立ち止まってはダメな自分が嫌になってしまうことが沢山あります。そんな時、沈んだ自分を引っ張り上げ、明日や未来を変えることができるのは最後は自分自身だと気付きました。立ち止まってしまった時に一歩踏み出せるような曲であれば良いなと思います。曲名は「希望が叶う」「願い事」などの花言葉を持つペンタスという花から名付けました。聴いてくれるみなさんの明日が明るい光に包まれますようにと願いを込めて。

（文＝リアルサウンド編集部）