TVアニメ『マジカル★エクスプローラー』が2026年秋に放送されることが決定した。

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本作は、小説投稿サイト「小説家になろう」で累計1億2千万PV超え、書籍はシリーズ累計95万部を突破（2026年4月現在）する、スニーカー文庫（KADOKAWA）で連載中の入栖（原作）×神奈月昇（イラスト）による同名小説をアニメ化するもの。

監督は『シャドーハウス』の大橋一輝、キャラクターデザインは『ゼロから始める魔法の書』の木宮亮介、アニメーション制作は『STEINS;GATE』『Re:ゼロから始める異世界生活』などのWHITE FOXがそれぞれ担当する。

伝説の美少女ゲーム『マジカル★エクスプローラー』。“俺”が転生したのは、チート能力でヒロインに囲まれる主人公――ではなく、その横で愛想笑いを浮かべる不遇な友人キャラ・瀧音幸助だった。原作ゲーム内では目立たず、報われず、最後まで脇役。だが幸助には、このゲームを隅々までやり込んだ前世の知識がある。さらに、この友人キャラには隠れ設定“世界最高峰の魔力量”があり、主人公すら凌駕できるポテンシャルも。この世界で出会った憧れのヒロインたちをハッピーエンドに導くため、友人キャラの幸介がこの世界で奮闘する。

また、瀧音幸助役を島粼信長が担当することも決定した。

あわせて、本編映像が初公開となるティザーPVと、「この世界で最強になる。」というコピーとともに主人公・瀧音幸助が描かれたティザービジュアルも公開された。

コメント大橋一輝（監督）今回、『マジカル★エクスプローラー』の監督を務めさせていただくことになりました大橋一輝です。待望のアニメ化ということで一風変わった主人公「瀧音幸助」の活躍をお楽しみいただければ幸いです。入栖先生、神奈月先生ご協力のもと、WHITE FOXさんとともに様々な表現にチャレンジし、頑張ってまいります。改めて色々とポテンシャルを秘めたタイトルとなっておりますので、ぜひご覧ください。

島粼信長

『マジカル☆エクスプローラー』ついにアニメ化です！引き続き瀧音幸助を演じさせていただけること、とても嬉しく思います。現場もめちゃくちゃ楽しくて、毎週みんなで思いっきり出し切っております。どこか懐かしい部分と新しい部分が混ざり合った安心して楽しめる作品になっておりますので、ぜひたくさんの方にご覧いただきたいです。個人的に役と作品との親和性の高さも感じております。どうぞご期待ください！（文＝リアルサウンド編集部）