日経225先物：27日0時＝380円安、5万2840円
27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比380円安の5万2840円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては763.65円安。出来高は8888枚となっている。
TOPIX先物期近は3600.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.3ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52840 -380 8888
日経225mini 52840 -395 178832
TOPIX先物 3600.5 -16 14099
JPX日経400先物 32655 -165 406
グロース指数先物 689 -1 1530
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3600.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.3ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52840 -380 8888
日経225mini 52840 -395 178832
TOPIX先物 3600.5 -16 14099
JPX日経400先物 32655 -165 406
グロース指数先物 689 -1 1530
東証REIT指数先物 売買不成立
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