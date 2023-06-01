　27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比380円安の5万2840円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては763.65円安。出来高は8888枚となっている。

　TOPIX先物期近は3600.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.3ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52840　　　　　-380　　　　8888
日経225mini 　　　　　　 52840　　　　　-395　　　178832
TOPIX先物 　　　　　　　3600.5　　　　　 -16　　　 14099
JPX日経400先物　　　　　 32655　　　　　-165　　　　 406
グロース指数先物　　　　　 689　　　　　　-1　　　　1530
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース