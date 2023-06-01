BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター6」を3月27日より順次発売する。価格は1回800円。ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売される。なお、オンライン販売は3月27日17時より開始される。

本商品は、カプコンの格闘ゲーム「ストリートファイター6」をモチーフにした一番くじ。A賞には、一番くじのハイクオリティフィギュアシリーズ「MASTERLISE（マスターライズ）」からジュリのフィギュアが登場する。B賞にはジュリをカラー2で再現したフィギュアが登場。こちらもマスターライズシリーズで立体化されている。

他にも、ブランカのOUTFIT3を再現したぬいぐるみやVS画面を再現したヘッドフィギュアや、操作タイプとランクマッチ称号をデザインしたメタルチャームもラインナップ。乱入演出をイメージしたアクリルスタンドや必殺技コマンドタイ、セリフチャーム、「＼がんばれ／ジュリちゃん」チャームの3種類のラバーアソート、クリアファイル＆ステッカーもラインナップされている。

最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、マスターライズシリーズから「豪鬼」を「ストリートファイター6」の姿で再現したフィギュアが用意されている。

景品ラインナップ

A賞「ジュリ MASTERLISE」

・全1種

・サイズ：約25cm

B賞「ジュリ MASTERLISE カラー2ver.」

・全1種

・サイズ：約25cm

C賞「ブランカ OUTFIT3」

・全1種

・サイズ：約20cm

D賞「ヘッドフィギュア」

・全4種（選べない）

・サイズ：約6cm

E賞「メタルチャーム」

・全6種（選べる）

・サイズ：約4cm

F賞「アクリルスタンド」

・全15種（選べる）

・サイズ：約7cm

G賞「ラバーアソート」

・全12種（選べる）

・サイズ：ラバータイ 約13×3cm、ラバーチャーム 約6cm

H賞「クリアファイル＆ステッカー」

・全24種（選べる）

・サイズ：クリアファイル A4、ステッカー 約7cm（2枚セット）

ラストワン賞「豪鬼 MASTERLISE」

サイズ：約26cm

「一番くじ ストリートファイター6 ダブルチャンスキャンペーン」開催

キャンペーン期間：発売日～6月末日

ラストワン賞の「豪鬼 MASTERLISE」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は30個。

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。

※「ラストワン賞 豪鬼 MASTERLISE」と同一の賞品となる。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。

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