「一番くじ ストリートファイター6」本日発売。A賞にマスターライズシリーズからジュリのフィギュアが登場
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター6」を3月27日より順次発売する。価格は1回800円。ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売される。なお、オンライン販売は3月27日17時より開始される。
本商品は、カプコンの格闘ゲーム「ストリートファイター6」をモチーフにした一番くじ。A賞には、一番くじのハイクオリティフィギュアシリーズ「MASTERLISE（マスターライズ）」からジュリのフィギュアが登場する。B賞にはジュリをカラー2で再現したフィギュアが登場。こちらもマスターライズシリーズで立体化されている。
他にも、ブランカのOUTFIT3を再現したぬいぐるみやVS画面を再現したヘッドフィギュアや、操作タイプとランクマッチ称号をデザインしたメタルチャームもラインナップ。乱入演出をイメージしたアクリルスタンドや必殺技コマンドタイ、セリフチャーム、「＼がんばれ／ジュリちゃん」チャームの3種類のラバーアソート、クリアファイル＆ステッカーもラインナップされている。
最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、マスターライズシリーズから「豪鬼」を「ストリートファイター6」の姿で再現したフィギュアが用意されている。
景品ラインナップ
A賞「ジュリ MASTERLISE」
・全1種
・サイズ：約25cm
B賞「ジュリ MASTERLISE カラー2ver.」
・全1種
・サイズ：約25cm
C賞「ブランカ OUTFIT3」
・全1種
・サイズ：約20cm
D賞「ヘッドフィギュア」
・全4種（選べない）
・サイズ：約6cm
E賞「メタルチャーム」
・全6種（選べる）
・サイズ：約4cm
F賞「アクリルスタンド」
・全15種（選べる）
・サイズ：約7cm
G賞「ラバーアソート」
・全12種（選べる）
・サイズ：ラバータイ 約13×3cm、ラバーチャーム 約6cm
H賞「クリアファイル＆ステッカー」
・全24種（選べる）
・サイズ：クリアファイル A4、ステッカー 約7cm（2枚セット）
ラストワン賞「豪鬼 MASTERLISE」
サイズ：約26cm
「一番くじ ストリートファイター6 ダブルチャンスキャンペーン」開催
キャンペーン期間：発売日～6月末日
ラストワン賞の「豪鬼 MASTERLISE」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は30個。
【ダブルチャンスキャンペーンについて】
※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。
※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。
※「ラストワン賞 豪鬼 MASTERLISE」と同一の賞品となる。
※当選は1人につき1回まで。
※期間は延長される場合がある。
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