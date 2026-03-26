◇プロボクシング「TREASURE BOXING PROMOTION 12」WBA＆WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ レネ・サンティアゴ《12回戦》谷口将隆（2026年4月3日 東京・後楽園ホール）

元WBO世界ミニマム級王者でWBO世界ライトフライ級4位、WBA同級7位の谷口将隆（32＝ワタナベ）の挑戦を受けるWBA＆WBO統一世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）が26日、羽田空港着便で来日した。

母国プエルトリコから米ワシントンを経由。同地で搭乗予定だった便の出発が遅れたため、約6時間遅れの“ドタバタ来日”となったが「遅延はよくあること。空港では妻とチームと過ごして、歩いたりして時間をつぶしていた。フライトの影響はないし、状態は100％だ」とサムアップしながら「日本はホームのよう。また日本で戦えることを嬉しく思うし、感謝している」と笑みを広げた。

サンティアゴは昨年12月、WBA世界同級王者だった高見亨介（23＝帝拳）に2―1判定勝ちし、王座を統一。今回は同一戦以来、3度目の日本での試合となる。同3月にはWBO王者だった岩田翔吉（30＝同）に大差判定勝ちし王座を奪取するなど、日本人王者に連勝している“日本人キラー”。この日は2本のベルトを手にしながら会見し「私は好戦的な戦士。日本人と戦うのは得意、不得意というより、いい経験になる。楽しみにしていることだ」と余裕の表情を浮かべた。

約3年3カ月ぶりの王者返り咲きを目指す、挑戦者の谷口については「元世界王者で戦士。好戦的だしリスペクトしている。彼のホームで戦えること嬉しく思う」と話した。自身にとってサウスポーとの対戦は24年3月の正規王者ジョナサン・ゴンサレス（プエルトリコ）との団体内統一戦以来。同一戦では判定負けを喫し暫定王座を失うなど“サウスポー苦手説”も浮上するが「簡単な試合はない。それはオーソドックスでもサウスポーでも同じ。確かにサウスポーに対しては異なる練習をしなければいけないが、やってきた結果は出ると思う。クレバーな練習をしてきた」とサウスポー対策は万全であることを強調。「日本に爪痕を残したい。どんな形にでも対応できる練習してきた」と防衛に自信をのぞかせていた。