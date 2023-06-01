アニメ「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」が、全国劇場にて6月26日より上映される。

本作は映画「アンパンマン」シリーズの37作目。“約束”をテーマに、レッサーパンダのパンタンとアンパンマンたちの冒険が描かれる。

パンタンは遠い昔に交わした大切な約束を守るために旅をする旅人。旅の途中、ばいきんまんに襲われてしまうが、アンパンマンたちに助けられる。そして「今度こそ約束を守る」と決意し、クリームパンダと共に虹の星を目指していく。

パンタン役を演じるゲスト声優は、俳優の土屋太鳳さん。またアマグモラとキューティーバードロボをEXITの2人が演じる。

「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」詳細

・上映開始日：6月26日より

・上映劇場：全国劇場

□「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」の公開情報ページ

【【予告映像】映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』】【「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」あらすじ】

「""虹の星""がもう一度輝いた時、一緒に宝物を手に入れよう！」

遠い昔に、ある冒険家と交わした大切な約束を守るため、旅をしていたレッサーパンダのパンタン。

しかし、旅の途中で、ばいきんまんの赤ちゃんスプレーを浴びて子どもの姿になってしまいました！

アンパンマンたちに助けられ、旅をする理由と大切な約束を破ってしまったという後悔の気持ちをみんなに話します。すると、「約束は守ろうとする気持ちが大切なんじゃないかな」とジャムおじさんに勇気づけられ『今度こそ約束を守る』と気持ちを新たにし、クリームパンダと一緒に虹の星を目指すことにします。

クリームパンダは「絶対にあきらめない！」とパンタンと約束をして冒険の旅についていきますが、たくさんのピンチにくじけそうに。

そこへこっそり飛行機に乗り込んでいたばいきんまんたちも宝物を目当てにやってきて…。

何があっても絶対にあきらめない！と頑張るパンタンたち。

虹の星がもう一度輝いた時、約束の場所で見たものは…。

パンタンは今度こそ約束を守ることができるのでしょうか。

大切な約束と友情の物語―

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