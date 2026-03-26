米津玄師の名盤がミニチュアになってガシャポンに登場 - デジタル配信限定楽曲の初パッケージ化も
バンダイは8月、ガシャポン「米津玄師 ミニCDコレクション」(全11種)を発売する。
本商品は、米津玄師の名盤が手のひらに収まるミニチュアCDキーホルダーになったカプセルトイ。「IRIS OUT」「JANE DOE」「Lemon」「LOST CORNER」などの楽曲が、米津玄師自身が描いたジャケットイラストそのままの姿で立体化された。
ケースは開閉でき、ブックレットは見開き仕様、ディスクは取り外しも可能という本物さながらの精巧な作りこみとなっており、CDリリース作品の忠実な再現はもちろん、デジタル配信のみだった楽曲の初パッケージ化や、初回限定版ジャケットの採用など、コレクター心をくすぐる仕掛けが満載。さらに、お楽しみのシークレットも1点用意されている。
○ラインナップ：全11種（シークレット1点含む）
「IRIS OUT」2025年劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌
「Lemon」2018年TBSドラマ『アンナチュラル』主題歌
「LOST CORNER」2024年6thアルバム
「POP SONG」2022年PlayStation ®CMソング
「JANE DOE」2025年劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ
「Plazma」2025年『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌
「LADY」2023年ジョージアCMソング
「Flamingo」2018年ソニー完全ワイヤレスイヤホンCMソング
「diorama」2012年デビューアルバム
「YANKEE」2014年2ndアルバム
本商品は、米津玄師の名盤が手のひらに収まるミニチュアCDキーホルダーになったカプセルトイ。「IRIS OUT」「JANE DOE」「Lemon」「LOST CORNER」などの楽曲が、米津玄師自身が描いたジャケットイラストそのままの姿で立体化された。
ケースは開閉でき、ブックレットは見開き仕様、ディスクは取り外しも可能という本物さながらの精巧な作りこみとなっており、CDリリース作品の忠実な再現はもちろん、デジタル配信のみだった楽曲の初パッケージ化や、初回限定版ジャケットの採用など、コレクター心をくすぐる仕掛けが満載。さらに、お楽しみのシークレットも1点用意されている。
「IRIS OUT」2025年劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌
「Lemon」2018年TBSドラマ『アンナチュラル』主題歌
「LOST CORNER」2024年6thアルバム
「POP SONG」2022年PlayStation ®CMソング
「JANE DOE」2025年劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ
「Plazma」2025年『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌
「LADY」2023年ジョージアCMソング
「Flamingo」2018年ソニー完全ワイヤレスイヤホンCMソング
「diorama」2012年デビューアルバム
「YANKEE」2014年2ndアルバム