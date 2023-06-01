『マジカル★エクスプローラー』今秋放送でPV公開 制作はWHITE FOXで瀧音幸助役は島崎信長
テレビアニメ『マジカル★エクスプローラー』が今秋に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PVが解禁され、アニメーション制作はWHITE FOX、瀧音幸助役は島崎信長が担当する。
【動画】公開された『マジカル★エクスプローラー』PV
■スタッフ
キャラクター原案：神奈月昇
監督：大橋一輝
シリーズ構成：関根聡子
キャラクターデザイン：木宮亮介
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：WHITE FOX
■大橋一輝監督コメント
今回、『マジカル★エクスプローラー』の監督を務めさせていただくことになりました大橋一輝です。待望のアニメ化ということで一風変わった主人公「瀧音幸助」の活躍をお楽しみいただければ幸いです。入栖先生、神奈月先生ご協力のもと、WHITE FOXさんとともに様々な表現にチャレンジし、頑張ってまいります。改めて色々とポテンシャルを秘めたタイトルとなっておりますので、是非ご覧ください。
■島崎信長コメント
「マジカル☆エクスプローラー」遂にアニメ化です！引き続き瀧音幸助を演じさせていただけること、とても嬉しく思います。現場もめちゃくちゃ楽しくて、毎週みんなで思いっきり出し切っております。どこか懐かしい部分と新しい部分が混ざり合った安心して楽しめる作品になっておりますので、ぜひたくさんの方にご覧いただきたいです。個人的に役と作品との親和性の高さも感じております。どうぞご期待ください！
【あらすじ】
伝説の美少女ゲーム『マジカル★エクスプローラー』
俺が転生したのは、チート能力でヒロインに囲まれる主人公――ではなく、その横で愛想笑いを浮かべる不遇な友人キャラ・瀧音幸助だった…！原作ゲーム内では目立たず、報われず、最後まで脇役。だが俺には、このゲームを隅々までやり込んだ前世の知識がある！！
さらに、この友人キャラには隠れ設定“世界最高峰の魔力量”があり、主人公すら凌駕できるポテンシャルも…？
この世界で出会った憧れのヒロイン達をハッピーエンドに導くため、友人キャラの幸介がこの世界で奮闘する。
【動画】公開された『マジカル★エクスプローラー』PV
■スタッフ
キャラクター原案：神奈月昇
監督：大橋一輝
シリーズ構成：関根聡子
キャラクターデザイン：木宮亮介
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：WHITE FOX
■大橋一輝監督コメント
今回、『マジカル★エクスプローラー』の監督を務めさせていただくことになりました大橋一輝です。待望のアニメ化ということで一風変わった主人公「瀧音幸助」の活躍をお楽しみいただければ幸いです。入栖先生、神奈月先生ご協力のもと、WHITE FOXさんとともに様々な表現にチャレンジし、頑張ってまいります。改めて色々とポテンシャルを秘めたタイトルとなっておりますので、是非ご覧ください。
「マジカル☆エクスプローラー」遂にアニメ化です！引き続き瀧音幸助を演じさせていただけること、とても嬉しく思います。現場もめちゃくちゃ楽しくて、毎週みんなで思いっきり出し切っております。どこか懐かしい部分と新しい部分が混ざり合った安心して楽しめる作品になっておりますので、ぜひたくさんの方にご覧いただきたいです。個人的に役と作品との親和性の高さも感じております。どうぞご期待ください！
【あらすじ】
伝説の美少女ゲーム『マジカル★エクスプローラー』
俺が転生したのは、チート能力でヒロインに囲まれる主人公――ではなく、その横で愛想笑いを浮かべる不遇な友人キャラ・瀧音幸助だった…！原作ゲーム内では目立たず、報われず、最後まで脇役。だが俺には、このゲームを隅々までやり込んだ前世の知識がある！！
さらに、この友人キャラには隠れ設定“世界最高峰の魔力量”があり、主人公すら凌駕できるポテンシャルも…？
この世界で出会った憧れのヒロイン達をハッピーエンドに導くため、友人キャラの幸介がこの世界で奮闘する。
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