ロックバンド「ＶｉＶｉＤ」のボーカル・ＳＨＩＮがソロ初となるミニアルバム「ＴＨＥ ＦＬＡＧ」を５月２７日にリリースする。

「ＴＨＥ ＦＬＡＧ」はＳＨＩＮの代名詞とも言える圧倒的な歌唱力を惜しみなく注ぎ込み、彼の音楽的背景を反映した多彩な楽曲を凝縮した１枚。リード曲「ＴＨＥ ＦＬＡＧ」をはじめ、今の彼の「意思」と「生命力」を感じさせる全５曲を収録した。

ＳＨＩＮは新曲の「ＴＨＥ ＦＬＡＧ」「Ｏｎｅ ｏｆ Ｔｒｅａｓｕｒｅ ―Ｔｈｅ Ｆｌａｇ ｏｆ Ｌｉｆｅ―」について「今まで書いてこなかった本音を、そのままさらけ出しました」とコメント。ＶｉＶｉＤについて「解散してからずっと自分自身と戦っていた。そして、１０年ぶりに復活したＶｉＶｉＤを通して自分の本当の気持ち、目標、何のために歌うのか、誰に何を伝えたいのか全部もう一度、今の自分として見つけました」と心境を明かした。

さらに「これは、これまで生涯のライバルだった『シン』と僕自身『ＳＨＩＮ』が初めて一つになって生まれた曲です。新曲２曲は、大切な仲間、ＶｉＶｉＤのイヴが力を貸してくれました。新しく掲げる人生の『旗』。僕にとって宝物みたいなアルバムになりました」と思いを込めた。

通常盤に加え、本人直筆サイン入りの超豪華仕様（数量限定生産盤）も発売し、５月３０日にはＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＲＯＰＰＯＮＧＩでワンマンライブを開催する。また、昨年から期間限定で復活したＶｉＶｉＤのファイナルライブが、今月２７日に豊洲ＰＩＴで開催される。