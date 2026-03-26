元横綱・若乃花でタレント・花田虎上の妻・倉実さんが２６日、ブログを更新。次女・桃果さん（１２）の小学校の卒業式を終え、入学当時を懐かしく思い出した。

長女・百華さん（１６）は幼稚園から１１年間、中高一貫校に通っていたが、高校進学を機に、昨年、埼玉の「外部」の学校に。次女も卒業まで１年を残し、転校した。長女、次女ともにゴルフを習っている。千葉の海の近くに建てた自宅も売却しておらず、家族は二拠点生活を送っている。

倉実さんは「Ｍｏｋａの小学校入学当時を振り返り写真を見返していたら、懐かしくて手が止まってしまいました」と長女とお揃いの白いブラウスにグレーのジャンパースカートを着て、嬉しそうに抱き合う姉妹の写真などを公開。帽子も白、ソックスのロゴも同じだ。

「当時はコロナ禍の真っ只中 画面越しのオンライン授業 放課後はパパも一緒に踊ったり色々とやりました 慣れない環境で、親子で試行錯誤していた日々が思い出されました」などとつづった。

娘たちについて「最近は成長を感じる場面が多々あり まだなんだけど！夫婦２人に戻る日もそう遠くない感じが…それは寂しいー パパお願いだから長生きしてよー」と９歳上の夫の健康を気遣った。