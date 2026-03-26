スタバ、東京・谷中の新店舗「カフェ & アートギャラリー」自然と吹き抜けが心地よい木造建築
【女子旅プレス＝2026/03/26】スターバックス コーヒーは3月28日、東京・谷中に新業態「スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂」をオープンする。“藝と珈琲の交差点”をコンセプトにした木造2階建ての新店舗が公開された。
【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店
同店舗は歴史、文化、芸術が豊かに織りなす谷中御殿坂に位置。この街に刻まれてきた歴史に敬意を込め、街並みとも調和するような温もりのある建築空間とした。
1階フロアでは、まちの往来・活気を間近に感じながら過ごせる客席など22席を配置し、店内の壁面には12点の作品を展示。店内中央には、1階と2階をつなぐ吹き抜けをつくり、コーヒーの香りやパートナーの活気を2階からも感じられる他、上部から自然光を取り込み、2つの空間をつなぐようにアート作品を展示する。
階段をあがった先の2階には4つのエリアが設けられる。1つ目は中2階のカウンター席で、街並みを眺めながらコーヒーが楽しめる席を用意。2つ目は、フロア中央のエリアで大きなコミュニティテーブルを配置し、作品を間近に鑑賞できる特等席。
3つ目と4つ目は、北側と西側の、わずかに床面が下がったエリア。この敷地の特長でもある寺の境内に面した店舗のつくりをよりダイナミックに体験できるよう、境内の伽藍や植栽を借景とする大きな窓を設えた。北側にはソファ席を、西側にはソファ席、テーブル席、子ども連れにも適した小上がりの席を用意。好みの風景を眺められる席を見つける楽しさもある。
そして、店内のアートは定期的に作品を入れ替え、偶然的に様々な作品に出合うこともこの店舗の楽しみのひとつ。コーヒーを味わう時間を通じて、次世代を担う若手アーティストの感性とアートに気軽に触れるきっかけを育む。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都荒川区西日暮里3丁目2-5
営業時間：8時〜21時
店舗面積：約299平米（約90.4坪）
席数：74席
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◆アート×コーヒーが交差する木造カフェ
同店舗は歴史、文化、芸術が豊かに織りなす谷中御殿坂に位置。この街に刻まれてきた歴史に敬意を込め、街並みとも調和するような温もりのある建築空間とした。
1階フロアでは、まちの往来・活気を間近に感じながら過ごせる客席など22席を配置し、店内の壁面には12点の作品を展示。店内中央には、1階と2階をつなぐ吹き抜けをつくり、コーヒーの香りやパートナーの活気を2階からも感じられる他、上部から自然光を取り込み、2つの空間をつなぐようにアート作品を展示する。
◆4つの空間から成る2階フロア
階段をあがった先の2階には4つのエリアが設けられる。1つ目は中2階のカウンター席で、街並みを眺めながらコーヒーが楽しめる席を用意。2つ目は、フロア中央のエリアで大きなコミュニティテーブルを配置し、作品を間近に鑑賞できる特等席。
3つ目と4つ目は、北側と西側の、わずかに床面が下がったエリア。この敷地の特長でもある寺の境内に面した店舗のつくりをよりダイナミックに体験できるよう、境内の伽藍や植栽を借景とする大きな窓を設えた。北側にはソファ席を、西側にはソファ席、テーブル席、子ども連れにも適した小上がりの席を用意。好みの風景を眺められる席を見つける楽しさもある。
そして、店内のアートは定期的に作品を入れ替え、偶然的に様々な作品に出合うこともこの店舗の楽しみのひとつ。コーヒーを味わう時間を通じて、次世代を担う若手アーティストの感性とアートに気軽に触れるきっかけを育む。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂
住所：東京都荒川区西日暮里3丁目2-5
営業時間：8時〜21時
店舗面積：約299平米（約90.4坪）
席数：74席
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